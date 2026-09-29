Presiden Federasi Sepakbola Portugal, Pedro Proenca, bersiap menggelar pertemuan darurat dengan pelatih kepala timnas Portugal, Jorge Jesus, dan sang kapten Cristiano Ronaldo, untuk menyelesaikan krisis yang menimpa pemain terakhir.

Ronaldo sebelumnya duduk di bangku cadangan sepanjang laga melawan Norwegia pada matchday kedua UEFA Nations League, yang berakhir dengan kemenangan Portugal (2-1).

Namun tampaknya apa yang terjadi memicu ketidakpuasan sang Don, karena bintang Portugal itu absen dari sesi latihan timnas negaranya pada Selasa ini, dengan alasan kembali ke hotel tempat menginap untuk melakukan sejumlah latihan di gym.

Sekitar sepekan sebelumnya, Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr asal Arab Saudi, berjanji akan mendedikasikan dirinya untuk timnas Portugal, dan mengatakan: "Saya di sini untuk membantu, baik bermain maupun tidak. Saya hanya satu dari sekian banyak. Selalu seperti itu dan akan tetap seperti itu. Saya akan mengulanginya, saya akan melakukan apa pun yang diminta pelatih kepada saya: bermain, keluar, atau bahkan tidak bermain. Kehormatan mewakili Portugal melebihi segalanya."

Enam hari kemudian, kata-kata lantang itu sirna. Dalam pertandingan melawan Wales (1-0), Ronaldo menghadapi gelombang kritik akibat kurangnya ketajaman di lini serang, dan setelah menerima kritik pedas, pemilik nomor punggung 7 itu mengalami pengalaman yang belum pernah ia rasakan selama 18 tahun.

Pada laga melawan Norwegia, Jesus memutuskan untuk membiarkannya di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sebuah keputusan yang membuat Ronaldo sangat marah. Ia tampak murung di depan kamera, dan seusai pertandingan, pelatihnya mengakui bahwa ia telah memberi tahu bintangnya bahwa ia akan turun sebagai pemain pengganti, tetapi pada akhirnya menarik keputusannya.

Jesus berkomentar seusai pertandingan: "Saya tidak menyadari bahwa ia kesal. Hanya dia yang bisa menjawab hal itu. Yang pasti, tidak turunnya dia bukan berarti saya tidak mengandalkannya. Justru, sebelum pertandingan, saya berkata kepadanya: 'Saya tidak akan memasangmu sebagai starter, tapi saya akan memasukkanmu sebagai pemain pengganti.' Inilah sepakbola: ia menetapkan aturannya sendiri, dan dalam kasus ini khususnya, tidak ada alasan untuk mengganti penyerang, mengingat kami memiliki pertandingan di Denmark dan ia bisa menjadi pilihan utama untuk laga tersebut."

Sementara timnas Portugal menetap di tempat penginapannya di Kota Malmo, Swedia, yang terletak di perbatasan dengan Kopenhagen, Ronaldo menarik perhatian pers Portugal. Setelah berada di lapangan Stadion Eleda setengah jam sebelum latihan tim dimulai, Ronaldo memutuskan kembali ke hotel usai percakapan singkat dengan pelatih Jesus.

Federasi Sepakbola Portugal secara resmi membenarkan keputusan ini dengan alasan bahwa klub Malmo tidak memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk latihan individu Ronaldo.

Di sisi lain, Jesus secara singkat menyinggung pembicaraannya dengan sang bintang setelah latihan, dengan mengatakan: "Saya berbicara dengan Cristiano Ronaldo setiap hari, setiap menit."

Sementara pelatih timnas Portugal itu membantah adanya perselisihan dengan pemainnya, pers Portugal pada Selasa malam melaporkan bahwa Presiden Federasi Sepakbola Portugal, Pedro Proenca, telah mengubah jadwalnya secara mendadak.

Ia diperkirakan akan berada di (Kepulauan Azores) besok, Rabu, untuk menghadiri pertandingan timnas U-21 melawan Gibraltar, di mana kemenangan dalam laga tersebut akan memastikan lolosnya para pemain muda Portugal ke Kejuaraan Eropa U-21.

Proenca semula dijadwalkan bertolak ke Denmark pada Kamis, yang merupakan hari pertandingan timnas senior melawan tim Skandinavia tersebut. Namun pada akhirnya, Proenca tidak akan bertolak ke Kepulauan Azores, dan saat ini menuju Kopenhagen untuk menggelar pertemuan darurat dengan Jesus dan Ronaldo di Malmo, seperti diberitakan jaringan Prancis "Foot Mercato".



