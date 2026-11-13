Bagikan Ikuti GOAL di Google

Prancis kembali mendapat pukulan besar di lini pertahanan setelah Dayot Upamecano meninggalkan pemusatan latihan tim nasional. Bek Bayern Munich itu mendapat izin untuk pergi hanya beberapa jam setelah Prancis menelan kekalahan mengecewakan dari Italia.

Iklan

Upamecano tinggalkan skuad setelah kekecewaan di Nations League

Tim nasional Prancis mengonfirmasi bahwa Upamecano telah resmi meninggalkan skuad karena alasan pribadi. Bek tengah Bayern Munich itu diizinkan kembali ke Jerman pada Jumat setelah berbicara langsung dengan pelatih kepala Zinedine Zidane, menurut AP.

Kekalahan di Milan terasa sangat menyakitkan bagi Prancis karena hasil itu menjadi kemenangan pertama Italia atas Prancis di kandang sendiri dalam 64 tahun. Bagi Zidane, laga itu menjadi ujian berat dalam peran barunya. Mantan gelandang legendaris tersebut mengambil alih kursi pelatih dari Didier Deschamps setelah Piala Dunia, dan hasil ini menjadi kekalahan pertama selama masa kepelatihannya saat ia berupaya membangun kembali tim nasional.

Upamecano turut bermain dalam pertandingan pada Kamis, tetapi sang bek tidak akan tampil lagi selama jeda internasional kali ini. Federasi Sepak Bola Prancis menyatakan bahwa pemain tersebut segera kembali ke Munich.

Zidane hadapi krisis di lini pertahanan

Kepergian Upamecano menjadi tambahan terbaru dalam daftar panjang pemain absen yang telah menggerogoti skuad Prancis. Zidane harus menghadapi jumlah pemain cedera yang luar biasa banyak di lini pertahanan dan lini tengahnya.

Iklan Iklan

Kendala terbaru ini menyusul serangkaian pengunduran diri pemain ternama yang terjadi bahkan sebelum jeda internasional dimulai. William Saliba, Jules Kounde, dan Maxence Lacroix semuanya tidak tersedia untuk dipilih, sehingga pilihan pemain di lini belakang Prancis menjadi sangat terbatas. Selain itu, skuad juga tidak diperkuat Manu Kone, Ousmane Dembele, dan Esteban Lepaul.

Topik Terkait

Italia naik ke puncak grup Nations League

Sementara Prancis kesulitan karena keterbatasan pemain yang tersedia, Italia tengah bangkit. Penyerang Inter Pio Esposito menjadi inspirasi bagi Italia dengan mencetak dua gol pada Kamis untuk memastikan kemenangan bersejarah tersebut. Hasil ini membawa Italia ke puncak Grup A1.

Perubahan taktik di bawah Zidane masih berada pada tahap awal, tetapi kurangnya stabilitas pertahanan terlihat jelas saat menghadapi serangan Italia yang efektif dalam memanfaatkan peluang. Dengan begitu banyak pemain reguler absen, permainan Prancis tampak tidak padu dalam sebagian besar pertandingan.

Iklan

Mbappe berpeluang kembali saat menghadapi Turki

Prancis kini harus mengalihkan fokus ke pertandingan melawan Turki pada Minggu, saat mereka bertekad kembali meraih kemenangan. Namun, ada secercah harapan bagi Prancis karena penyerang bintang Kylian Mbappe berpeluang kembali masuk susunan pemain inti.

Kemenangan pada Minggu kini sangat penting bagi Zidane jika ia ingin menjaga jarak dengan Italia di puncak grup. Dengan lini pertahanan yang tengah dilanda cedera dan kepergian Upamecano, para pemain serang akan mendapat tekanan untuk tampil dominan. Masih harus dilihat bagaimana Zidane akan merombak skuadnya yang semakin menipis untuk mengatasi bertambahnya jumlah pemain yang absen.