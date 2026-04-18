Krisis parah di Leicester City: degradasi kedua berturut-turut tampaknya tak terhindarkan

Leicester City membutuhkan keajaiban untuk menghindari degradasi dari Championship ke League One. Juara Premier League 2016 itu kembali menelan kekalahan pada Sabtu lalu, sementara pesaingnya, West Bromwich Albion, justru meraih kemenangan. Akibatnya, dengan tiga pertandingan tersisa, Leicester membutuhkan setidaknya delapan poin untuk menghindari degradasi.

Tahun lalu, Leicester finis di peringkat ke-18 di Premier League, yang membuat degradasi ke Championship menjadi kenyataan. Sejak saat itu, performa klub ini terus menurun.

Leicester memulai musim dengan cukup baik, dengan hanya satu kekalahan dalam sembilan pertandingan liga pertama. Setelah itu, performa mereka perlahan-lahan menurun.

Periode terburuk terjadi antara pertengahan Januari dan awal Maret. Dari sepuluh pertandingan liga yang dimainkan saat itu, Leicester tidak memenangkan satupun: empat kali seri, enam kali kalah.

Pada 10 Maret, Leicester mengalahkan Bristol City, namun kemudian diikuti oleh rentetan buruk enam pertandingan tanpa kemenangan. Pertandingan terakhir dalam rentetan tersebut adalah pada Sabtu, saat mereka kalah 1-0 dari Portsmouth. Satu-satunya gol dicetak setelah lebih dari satu jam pertandingan oleh mantan pemain FC Den Bosch, Ibane Bowat. Pesaing West Brom kemudian secara mengejutkan menang 0-2 di kandang Preston North End.

Sebagai pukulan tambahan, Leicester juga dikenai pengurangan enam poin pada Februari karena melanggar Profit and Sustainability Rules (PSR). Menurut pedoman PSR, klub-klub Premier League diperbolehkan mencatatkan kerugian maksimal (setara) 122 juta euro dalam periode tiga tahun. Leicester gagal mempertahankan kerugian di bawah batas tersebut pada musim 2023/24. Selama periode 2022–2024, The Foxes mengalami kerugian sekitar 24 juta euro lebih dari batas yang diizinkan.

Leicester masih memiliki tiga pertandingan tersisa musim ini: melawan Hull City, Millwall, dan Blackburn Rovers. Secara matematis, Leicester yang saat ini berada di peringkat ke-23 masih bisa naik ke peringkat ke-21, yang berarti mereka akan bertahan di liga. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika segala sesuatunya berjalan sesuai harapan.