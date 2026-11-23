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Legenda Chelsea asal Belanda, Jimmy Floyd Hasselbaink, mengecilkan isu perselisihan di ruang ganti tim di tengah klaim adanya perselisihan antara Cole Palmer dan João Pedro, menyusul kekalahan telak 1-4 dari Leeds United pada Sabtu malam lalu di Liga Primer Inggris.

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Palmer dan Pedro sebelumnya terlihat saling berbicara di pinggir lapangan setelah laga usai. Momen itu memicu banyak perdebatan di kalangan suporter Chelsea, terutama setelah disebutkan bahwa Palmer tidak memberikan salam kepada suporter tim usai peluit akhir, hal yang tampaknya membuat Pedro, yang sedang cedera, kesal.

Insiden ini terjadi setelah Chelsea menelan kekalahan ketiga dalam empat laga terakhir Liga Primer Inggris dan merosot ke peringkat kedelapan klasemen, yang menambah tekanan terhadap tim, pelatih, dan para pemain belakangan ini.

Hasselbaink mengatakan, dalam wawancara dengan program talkSPORT Breakfast bersama Jeff Stelling dan Ally McCoist: "Tidak, saya tidak berpikir ada rasa kesal. Saya pikir ada frustrasi karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, dan beberapa pemain menghadapinya lebih baik daripada yang lain."

Legenda Chelsea itu menambahkan bahwa ekspektasi jauh lebih tinggi daripada apa yang ditampilkan saat ini, baik di dalam tim maupun di luar tim. Ia meminta agar komitmen Cole Palmer tidak dipersoalkan dan menegaskan bahwa ia tidak menganggap hal itu sebagai masalahnya saat ini.

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Hasselbaink menjelaskan bahwa Palmer bermain dengan cara berbeda belakangan ini karena ia mencari bola, tetapi ia mencarinya di area yang terlalu dalam, padahal ia seharusnya membawa bola ke depan. Menurutnya, masalahnya terletak pada para gelandang yang perlu menemukannya di posisi yang lebih maju.

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"Saat ini, dialah yang lebih sering memulai serangan, sehingga ia tidak bermain di area depan dan tidak banyak berada di sekitar kotak penalti. Hal-hal ini terjadi karena keinginan untuk memperbaiki keadaan, tetapi itu mungkin bukan solusi terbaik dan mungkin bukan tindakan yang tepat," ujarnya.

Hasselbaink sependapat dengan pelatih Chelsea, Xabi Alonso, yang mengakui bahwa timnya kesulitan bangkit dari kemunduran. Ia menyebut cedera Moisés Caicedo sebagai hambatan utama yang gagal diatasi tim saat menghadapi Leeds United.

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"Pertama-tama, kita harus memberi selamat kepada Leeds atas penampilan mereka yang luar biasa," tegas Hasselbaink. "Mereka adalah tim yang jauh lebih baik, layak menang, menguasai jalannya pertandingan, dan tidak memberi Chelsea peluang sedikit pun. Bahkan ketika Chelsea unggul 1-0, Leeds tetap hadir dalam pertandingan."

Ia menambahkan: "Hingga Chelsea unggul 1-0 dan hingga Caicedo keluar, Chelsea juga hadir dalam pertandingan, dan permainan mereka jauh lebih baik. Begitu Caicedo keluar, saya pikir kondisi mental tim menurun, mengingat betapa pentingnya dia. Meskipun pemain penting lainnya, Henderson, masuk, mereka sedikit kehilangan kendali atas pertandingan."

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Ia menilai Chelsea saat ini tidak mampu mengatasi kemunduran kecil. Ketika Pedro tidak bermain, mereka tidak bisa mengatasinya dan menemukan cara untuk menang, dan ketika Caicedo keluar, mereka tidak bisa menemukan cara untuk beradaptasi dan meraih kemenangan.

Hasselbaink menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Masalahnya terutama ada di pertahanan, dan itu tidak terbatas pada empat bek, tetapi mencakup seluruh sebelas pemain yang harus mengerahkan segenap upaya dan memastikan bola tidak mencapai sepertiga akhir lapangan, atau sampai kepada mereka di bawah tekanan besar." Ia menegaskan bahwa Chelsea saat ini tampak agak rapuh dan perlu segera memulihkan soliditasnya sebelum laga-laga berikutnya.