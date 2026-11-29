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Empat kekalahan beruntun, delapan kekalahan dalam sepuluh laga terakhir: Oklahoma City Thunder, yang masih menjadi tim terbaik NBA pada 2025, tengah terpuruk. Shai Gilgeous-Alexander membunyikan alarm setelah kekalahan yang sangat mengejutkan dari Milwaukee Bucks.

"Sejujurnya, sebagai tim basket, kami memang tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, dan kami harus mengakuinya," kata peraih MVP dua kali yang juga menyandang gelar tersebut saat ini setelah kekalahan pahit 111:119 dari tim juru kunci Wilayah Timur.

OKC menyia-nyiakan keunggulan 64:58 saat jeda melawan Milwaukee, yang juga kehilangan sejumlah pemain. Mereka benar-benar kewalahan, terutama pada kuarter ketiga, menghadapi tim yang hingga saat itu baru dua kali menang. Bucks memenangi kuarter ketiga dengan skor 34:18 dan akhirnya mempertahankan keunggulan hingga laga usai.

"Kami jelas kesulitan menuntaskan pertandingan. Kami menjalani beberapa laga ketat dan dalam periode ini tidak berhasil memenangi sebagian besarnya. Ini masa yang sulit bagi kami," kata pelatih kepala Mark Daigneault setelah pertandingan.

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Sementara itu, "SGA" tidak mau menjadikan banyaknya pemain Thunder yang cedera sebagai alasan. "Tugas kami adalah mengatasinya. Tugas kami adalah mencari cara agar kelompok pemain ini bisa seefektif kelompok-kelompok sebelumnya," tegasnya.

Hartenstein tampil buruk dalam serangan

Selain para pemain bintang yang cedera dalam jangka panjang, termasuk Chet Holmgren, Jalen Williams dan Cason Wallace, Aday Mara, Jaylin Williams dan Nikola Topic juga absen melawan Bucks pada Sabtu. Gilgeous-Alexander sendiri mencetak 31 poin, seperti biasanya (13/27 tembakan lapangan, 4/7 tripoin, 8 asis), tetapi hanya mendapat dukungan berarti dalam mencetak angka dari Ajay Mitchell (24 poin, 9/14 tembakan lapangan) dan Alex Caruso (13 poin, 5/8 tembakan lapangan).

Isaiah Hartenstein khususnya tampil buruk dalam serangan. Center asal Jerman itu memang meraih 12 rebound, tetapi hanya memasukkan satu dari tujuh tembakannya dari lapangan dan mencatatkan angka plus-minus terburuk kedua di timnya (-18), setelah SGA (-24).

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Di kubu Bucks, center pelapis Kel’el Ware mencatatkan penampilan terbaik dalam kariernya dengan 30 poin dan 13 rebound saat Tyler Herro, Kyle Kuzma, Jaime Jaquez Jr. dan Kasparas Jakucionis absen. Ia mungkin akan menjadi jauh lebih penting bagi Bucks dalam beberapa pekan mendatang, sebab center utama Myles Turner kemungkinan mengalami cedera lutut yang lebih serius setelah bertabrakan dengan Mitchell.

Setelah kemenangan mengesankan atas OKC, Bucks selanjutnya menghadapi finalis tahun lalu dari San Antonio yang diperkuat Victor Wembanyama. SGA dan Thunder akan melanjutkan perjuangan dengan dua laga melawan Brooklyn Nets. Di atas kertas, Nets merupakan lawan yang tepat untuk membantu mereka kembali ke jalur kemenangan. Namun, hal yang sama juga berlaku bagi Milwaukee Bucks.

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