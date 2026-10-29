Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima kabar buruk menjelang pertandingan melawan Deportivo Alaves, Sabtu mendatang, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang Liga Spanyol.

Barcelona menghadapi krisis pertahanan yang besar setelah serangkaian cedera yang menimpa mereka belakangan ini, di antaranya dipastikannya absennya Marc Casado... maksudnya, Xavi Espart, selama sekitar 7 pekan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa meskipun ada prediksi optimistis pada awal pekan mengenai kembalinya Jules Kounde, pergelangan kaki bek kiri asal Prancis itu belum membaik secara memadai setelah keseleo yang dialaminya dalam pertandingan antara Betis dan Barcelona sepuluh hari lalu, dan kini ia dicoret dari pertandingan melawan Alaves.

Setelah absen dari dua pertandingan yang kalah oleh Barcelona melawan Paris Saint-Germain (4-2) di Liga Champions Eropa, dan melawan Real Madrid (1-2) di La Liga, akibat cedera yang disebutkan tadi, rencananya adalah Kounde bergabung dengan tim pada pertengahan pekan agar bisa tampil menghadapi Alaves.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Namun demikian, kemarin, Rabu, ia merasakan ketidaknyamanan saat mengenakan sepatunya, sehingga ia berlatih terpisah dari tim, dan hari ini, Kamis, mengingat dekatnya jadwal pertandingan, semua pihak memutuskan bahwa ia belum semestinya tampil kembali, karena jika ia memaksakan diri untuk itu, ada risiko cederanya bertambah parah.

Dengan absennya Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart, kembalinya Kounde begitu penting bagi Flick, tetapi ia harus menghadapi Alaves hanya dengan Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Alejandro Balde sebagai bek yang tersedia.

Memindahkan Brian Farinas ke posisi bek kanan merupakan salah satu opsi rotasi pemain, begitu pula, meski kemungkinannya lebih kecil, menurunkan Rodri atau bahkan Frenkie de Jong di posisi bek tengah.

Alex Campos, bek tengah berusia 18 tahun dari tim cadangan, telah berlatih bersama tim utama dalam beberapa hari terakhir sebagai antisipasi kehadirannya dalam daftar susunan pemain.