Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima kabar buruk menjelang laga melawan Deportivo Alaves, Sabtu mendatang, di Spotify Camp Nou, dalam lanjutan La Liga.

Barcelona menghadapi krisis pertahanan besar menyusul rentetan cedera yang menimpa mereka belakangan ini, di antaranya dipastikannya absennya Xavi Espart selama sekitar 7 pekan.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa meski ada ekspektasi optimistis pada awal pekan terkait kembalinya Jules Kounde, pergelangan kaki bek kiri Prancis itu belum cukup pulih setelah cedera terkilir yang dialaminya dalam laga Betis kontra Barcelona sepuluh hari lalu, dan kini ia dicoret dari laga melawan Alaves.

Setelah absen dalam dua pertandingan yang kalah oleh Barcelona dari Paris Saint-Germain (4-2) di Liga Champions Eropa, serta dari Real Madrid (1-2) di La Liga, akibat cedera yang disebutkan tadi, rencananya adalah agar Kounde bergabung dengan tim pada pertengahan pekan supaya bisa tersedia untuk laga melawan Alaves.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Namun, kemarin Rabu ia merasakan ketidaknyamanan saat mengenakan sepatunya, sehingga berlatih secara terpisah dari tim, dan hari ini Kamis, mengingat dekatnya jadwal pertandingan, semua pihak memutuskan bahwa ia sebaiknya belum tampil lagi, sebab jika ia memaksakan diri, ada risiko cederanya bertambah parah.

Dengan absennya Eric Garcia, Andreas Christensen, dan Xavi Espart, kembalinya Kounde menjadi penting bagi Flick, namun ia harus menghadapi Alaves hanya dengan Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, dan Alejandro Balde sebagai bek-bek yang tersedia.

Memindahkan Bryan Farinas ke posisi bek kanan merupakan salah satu opsi rotasi pemain, begitu pula, meski kemungkinannya lebih kecil, menurunkan Rodri atau bahkan Frenkie de Jong di posisi bek tengah.

Alex Campos, bek tengah berusia 18 tahun dari tim cadangan, telah berlatih bersama tim utama dalam beberapa hari terakhir sebagai antisipasi keberadaannya dalam daftar skuad.