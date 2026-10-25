Federasi Sepak Bola Arab Saudi turun tangan dalam krisis penundaan laga Al-Nassr melawan Al-Wasl dari Uni Emirat Arab, setelah Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan penundaan pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung Senin malam besok, dalam rangkaian kompetisi pekan ketiga fase liga Liga Champions Elite Asia musim 2026-2027.

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Federasi Arab Saudi mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan detail persiapan yang mendahului keputusan penundaan tersebut, menegaskan bahwa seluruh pengaturan yang diperlukan untuk menyambut rombongan Al-Wasl dan menggelar pertandingan sesuai jadwal yang ditetapkan telah rampung, melalui koordinasi dengan klub Al-Nassr dan pihak-pihak terkait.

Federasi Arab Saudi ungkap persiapan di balik layar menjelang pertandingan

Federasi Sepak Bola Arab Saudi menyatakan dalam pernyataannya: "Federasi Sepak Bola Arab Saudi, melalui koordinasi dengan klub Al-Nassr dan pihak-pihak terkait, telah bekerja untuk menuntaskan seluruh prosedur dan pengaturan yang diperlukan guna menyambut rombongan klub Al-Wasl, termasuk penerbitan izin penerbangan, penyediaan seluruh kebutuhan organisasi dan logistik, serta memberitahukan hal tersebut kepada Konfederasi Asia melalui korespondensi resmi".

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Pernyataan itu menambahkan bahwa Federasi Arab Saudi juga berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab dan klub Al-Wasl, serta memberitahu keduanya mengenai selesainya pengaturan dan kesiapan menyambut rombongan, dalam rangka persiapan menggelar pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedatangan wasit dan pengawas pertandingan di Riyadh

Federasi Arab Saudi mengisyaratkan bahwa pengawas pertandingan dan tim wasit yang ditugaskan memimpin laga telah tiba di Riyadh beberapa waktu sebelumnya, sebagai persiapan untuk memimpin pertandingan, dan menilai hal tersebut menegaskan selesainya pengaturan terkait penyelenggaraan laga.

Di penghujung pernyataannya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menegaskan dukungan penuhnya kepada klub Al-Nassr dan seluruh klub Arab Saudi yang berpartisipasi dalam kompetisi luar negeri, seraya menegaskan kesiapannya memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan dalam setiap langkah hukum yang mungkin diambil klub-klub tersebut guna menjaga hak-hak mereka.

Pernyataan Federasi Arab Saudi ini muncul menyusul keputusan penundaan, di tengah penantian atas hasil perkembangan mendatang terkait jadwal pelaksanaan pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Wasl, serta sikap klub Arab Saudi tersebut terhadap keputusan Konfederasi Asia.