Krisis yang mengelilingi bintang Prancis Real Madrid, Kylian Mbappe, di China semakin meningkat setelah lembaga penyiaran publik CCTV memutuskan untuk menangguhkan siaran pertandingan Liga Spanyol yang ia ikuti, selain menghapus iklan-iklan yang menampilkan dirinya, dengan latar belakang kontroversi yang dipicu oleh pernyataan yang dinisbahkan kepadanya terkait pemimpin China terdahulu Mao Zedong.

Kantor berita Spanyol "EFE" menyebutkan, mengutip surat kabar lokal "The Paper" dan sumber-sumber di dalam saluran televisi tersebut, bahwa keputusan itu mulai berlaku pada malam Senin hingga Selasa, tanpa pengumuman resmi hingga saat ini, dalam eskalasi baru krisis yang mendorong sejumlah perusahaan China mengakhiri kontrak iklan mereka dengan penyerang Real Madrid itu.

Langkah tersebut muncul setelah 3 perusahaan China, yaitu "Dongpeng" untuk minuman, "Mengniu" untuk produk susu, dan "Milkground" untuk industri keju, mengumumkan berakhirnya kerja sama mereka dengan Mbappe, setelah sebelumnya menggunakan nama dan gambarnya dalam kampanye iklan mereka.

Perusahaan-perusahaan itu membenarkan keputusan mereka dengan komitmen terhadap kebijakan "tanpa toleransi sama sekali" terhadap pernyataan atau tindakan yang mereka anggap menyinggung perasaan nasional China, pada saat kontroversi meluas di platform media sosial di negara tersebut.

Apa kisah krisis Mbappe dengan Mao Zedong?

Krisis ini bermula setelah tersebarnya sebuah potongan video yang di dalamnya Mbappe berbicara tentang gambar-gambar satire yang dibuat menggunakan fiturnya, seraya menyebutkan bahwa yang paling membuatnya tertawa adalah gambar rekayasa yang menampilkan wajahnya pada tubuh seorang pria yang ia yakini sebagai "diktator China".

Meski layanan verifikasi fakta digital milik kantor berita Agence France-Presse, pada awalnya, tidak mampu memastikan keaslian video tersebut, penafsiran yang beredar mengaitkan ucapan pemain itu dengan sebuah gambar satire yang menampilkan wajahnya direkayasa pada gambar Mao Zedong, pemimpin China terdahulu.

Insiden ini memicu kritik luas di China, di tengah tuduhan terhadap Mbappe telah menyinggung perasaan nasional, sementara kasus ini berubah dari kontroversi di situs-situs media sosial menjadi krisis yang dampaknya meluas hingga ke kontrak sponsor dan penyiaran olahraga.

Beijing turut campur dalam krisis

Eskalasi tidak terbatas pada media sosial dan perusahaan-perusahaan sponsor, karena Kementerian Luar Negeri China turut campur dalam kasus ini, dengan menganggap bahwa adalah hal yang wajar bagi warga China untuk menolak pernyataan yang mereka pandang menyinggung mereka.

Guo Jiakun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam sebuah konferensi pers rutin, Selasa, mengatakan: "Kata-kata atau tindakan apa pun yang melukai perasaan rakyat China tentu akan disambut dengan penolakan luas dari seluruh masyarakat China."

Sementara tidak ada pengumuman resmi dari CCTV terkait penangguhan siaran pertandingan, sesuai informasi yang termuat dalam laporan-laporan, Mbappe menghadapi dampak yang kian meningkat di pasar China, dengan berakhirnya tiga kontrak iklan dan kemungkinan para penggemar kehilangan kesempatan menyaksikan pertandingan-pertandingan Liga Spanyol yang diikuti bintang Real Madrid itu.



