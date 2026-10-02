Dampak gempa yang mengguncang klub Manchester City tidak hanya berhenti di sekitar tembok Stadion Etihad, melainkan meluas hingga memukul keras kamp timnas Inggris, dan memaksakan diri sebagai topik utama perbincangan di antara para pemain beberapa hari jelang laga penentu.

Pelatih kepala timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, mengungkapkan bahwa vonis bersalah atas Manchester City karena melakukan pelanggaran finansial berat telah menjadi perbincangan hangat di dalam kamp "The Three Lions", menjelang laga melawan Kroasia di UEFA Nations League.

Sebelumnya, sebuah komisi penyelidikan independen telah mengeluarkan putusan mengejutkan yang menyatakan City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran regulasi financial fair play Liga Primer Inggris, yang mencakup sembilan musim penuh dari 2009-2010 hingga 2017-2018, selain menyatakannya bersalah atas tiga dari empat tuduhan terkait tidak kooperatif dengan pihak penyelidik.

Meski klub, yang terus menyangkal seluruh tuduhan sepanjang bertahun-tahun penyelidikan, resmi mengumumkan banding atas putusan tersebut pada Jumat lalu dalam upaya membatalkannya dan menghindari sanksi yang bisa mencapai pengurangan poin atau degradasi, suasana di dalam timnas kini menjadi tegang.

Krisis ini datang pada waktu yang sensitif, di mana timnas Inggris memiliki sejumlah pemain City di dalam skuadnya, yang paling menonjol adalah gelandang Elliot Anderson dan bek Marc Guehi, sementara bek kiri Nico O'Reilly terpaksa meninggalkan kamp dan kembali ke klubnya karena cedera.

Dalam menjawab pertanyaan para jurnalis tentang apakah para pemain membahas putusan tersebut, Tuchel berkata, menurut "Reuters" hari Jumat ini: "Saya rasa begitu. Kami mendapat sedikit jeda di antara pertandingan, dan ini adalah topik penting. Semua orang membicarakannya, jadi tidak perlu ada pendapat lain, saya senang karena saya bukan pendapat itu, tidak ada yang membutuhkan informasi terbatas saya mengenai topik ini."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Tentu saja, para pemain membicarakannya, para pemain City membicarakannya, dan kami berbicara dengan mereka, tetapi hanya sebentar saja, mereka siap untuk pertandingan besok. Namun tentu saja, ini adalah topik penting di dalam tim."

Tuchel tidak ragu menjawab pertanyaan yang paling sensitif: apakah ia akan tetap memanggil pemain Manchester City jika keluar keputusan degradasi klub dari Liga Primer?

Ia menjawab dengan nada tegas: "Selalu ada kemungkinan, saya akan selalu berusaha memilih skuad terbaik untuk kamp, untuk acaranya, dan untuk turnamen, saya tidak akan pernah mengesampingkan mereka hanya karena mereka tidak bermain di kasta tertinggi di negara mereka, kita harus mengkaji setiap kasus secara terpisah."

Di sisi olahraga, timnas Inggris memasuki pertandingan dalam posisi kedua di Grup Tiga dengan koleksi tiga poin dari dua laga, setelah kekalahan dramatis 3-2 dari Spanyol di Wembley, kemudian kemenangan meyakinkan 2-0 atas Republik Ceko pada Selasa lalu.

"The Three Lions" akan bertandang ke Kroasia di kota pesisir Rijeka dalam sebuah pertandingan yang akan digelar tanpa penonton, sebagai hukuman atas kerusuhan yang melibatkan para suporter Kroasia selama pertandingan perempat final UEFA Nations League melawan Prancis pada Maret 2025.

Tuchel menutup pernyataannya dengan gambaran tentang kondisi fisik tim, dengan mengatakan: "Adanya tiga hari jeda di antara pertandingan membuat perbedaan besar bagi kami, karena memungkinkan kami merawat para pemain dengan beban performa tinggi seperti Anderson dan Gordon."

Ia menegaskan: "Seluruh pemain menghadiri latihan hari ini kecuali O'Reilly, yang terpaksa meninggalkan kamp untuk menjalani perawatan dan pergi secepat mungkin. Rasa sakitnya sangat parah dan ia tidak bisa ikut serta dalam pertandingan, dan seluruh pemain lainnya memulai latihan hari ini dan mengakhirinya dengan level tinggi."







