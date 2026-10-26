Dalam perkembangan menarik yang membayangi ajang Liga Champions Asia Elite, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, memecah kebisuannya untuk mengungkap di balik layar keputusan mengejutkan menunda laga Al Nassr melawan Al Wasl asal Uni Emirat Arab, seraya menegaskan bahwa persoalan tersebut kini berada di tangan komite terkait.

Sebelumnya, departemen kompetisi di konfederasi benua itu melontarkan kejutan besar dengan mengumumkan penjadwalan ulang pertandingan yang semula dijadwalkan mempertemukan Al Nassr dengan tamunya Al Wasl pada hari Senin ini di stadion "Al-Awwal Park" dalam rangka laga ketiga grup wilayah Barat, sementara jadwal barunya akan diumumkan kemudian.

Al Khalifa: Kami memantau seluruh detail

Dalam wawancara khusus dengan surat kabar "Arriyadiyah" asal Arab Saudi, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia menjelaskan bahwa komite terkait masih memantau perkembangan keputusan tersebut dan mengkaji detailnya secara cermat.

Al Khalifa mengatakan: "Komite terkait di Konfederasi Sepak Bola Asia memantau seluruh detail dan mengkaji semua hal serta pertimbangan secara menyeluruh, dan urusan ini tidak terbatas hanya pada presidensi konfederasi."

Pertandingan berikutnya ALN AFC Champions League Elite 14.15 ALW

Ia menambahkan: "Kami memantau seluruh hal dan perkembangan dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepak Bola Saudi, dan pada waktu yang tepat semuanya akan diumumkan melalui sistem."

Tanggapan tegas Saudi dan dukungan penuh untuk Al Nassr

Segera setelah keputusan konfederasi dikeluarkan, Federasi Sepak Bola Saudi bergegas merilis pernyataan tegas, yang di dalamnya menegaskan bahwa persiapan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut sudah benar-benar rampung 100%, seraya menekankan kesiapannya memberikan dukungan dan bantuan penuh dalam setiap langkah resmi yang diambil klub-klub Saudi untuk menjaga hak-hak mereka.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa federasi telah menyelesaikan seluruh prosedur dan persiapan yang diperlukan untuk menyambut rombongan Al Wasl, dengan koordinasi penuh bersama klub Al Nassr dan pihak-pihak terkait, yang mencakup penerbitan izin penerbangan, penyediaan seluruh kebutuhan organisasi dan logistik, serta pemberitahuan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia melalui korespondensi resmi, di samping koordinasi dengan Federasi Emirat dan klub Al Wasl serta pemberitahuan kepada keduanya mengenai rampungnya persiapan dan kesiapan menyambut rombongan.

Pernyataan itu mengungkap sebuah poin penting yang menegaskan rampungnya kesiapan, yakni tibanya pengawas pertandingan dan tim wasit yang ditugaskan memimpin laga tersebut di Riyadh beberapa waktu sebelumnya, sebagai persiapan untuk menggelar pertandingan pada waktu yang telah ditentukan.

Federasi Sepak Bola Saudi menutup pernyataannya dengan menegaskan pemberian dukungan penuh kepada klub Al Nassr dan seluruh klub Saudi yang berpartisipasi dalam kompetisi luar negeri, serta kesiapannya memberikan segala bentuk dukungan dan bantuan dalam setiap langkah resmi untuk menjaga hak-hak.



