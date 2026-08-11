José Mourinho saat ini memiliki skuad yang terdiri dari 26 pemain, sementara pelatih asal Portugal itu ingin hanya mengandalkan 20 pemain, ditambah 3 pemain yang mengalami cedera jangka panjang, yaitu Militao, Rodrygo, dan Ferland Mendy. Dengan demikian, Mourinho mendapati dirinya memiliki 3 pemain yang melebihi kebutuhannya, bahkan dengan menghitung para pemain yang cedera dalam skuad.

Mourinho sebelumnya telah menjelaskan sikapnya secara terus terang seusai pertandingan Budapest, ketika ia mengatakan: «Saya ingin skuad kecil, yang terdiri dari 20 pemain ditambah para pemain yang cedera». Dan kini, setelah dipastikannya Thiago Pitarch tetap bersama tim utama, jumlah pemain Real Madrid menjadi 26 pemain.

Melihat batasan-batasan bursa transfer saat ini, keadaan tampak cukup jelas, di mana Mourinho terlihat puas dengan skuadnya saat ini, kecuali beberapa pemain yang mungkin akan pergi sebelum bursa ditutup.

Real Madrid telah menghabiskan 225 juta euro untuk 6 rekrutan guna memenuhi kebutuhan pelatih, yaitu Diomande, Cucurella, Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, dan Carlos Espai. Rodri semestinya menjadi transfer paling menonjol, tetapi gelandang Manchester City itu meninggalkan klub pada momen yang krusial, dan hingga kini belum ada rencana untuk masuk ke bursa transfer demi merekrut gelandang lain.

Sebaliknya, merekrut bek tengah baru bisa menjadi opsi yang terbuka jika klub menerima tawaran bagus untuk mendapatkan Asensio dan jebolan akademi Real Madrid itu setuju untuk pergi, meskipun ia terus-menerus mengulang keinginannya untuk bertahan di dalam tim.

Tampaknya Mourinho memiliki 3 pemain yang melebihi kebutuhannya dalam skuad, tetapi ia berusaha memanfaatkan para pemain yang mampu menempati lebih dari satu posisi, seperti Arda Güler dan Bernardo Silva, yang dapat bermain di seluruh lini serang, di samping kemungkinan menempatkan mereka di lini tengah.

Hal yang sama berlaku untuk Bellingham, dan sang pelatih menilai bahwa keberadaan pemain yang mendapatkan sedikit menit bermain dan tidak memiliki peluang besar untuk tampil dapat menciptakan lingkungan kerja yang tegang di dalam ruang ganti, sesuatu yang berusaha ia hindari.

Real Madrid masih berharap dapat menjual Camavinga, tetapi kenyataannya klub hingga kini belum menerima tawaran serius apa pun untuk mendapatkan pemain asal Prancis itu selama bursa transfer musim panas ini. Meskipun Camavinga mengisyaratkan keinginannya untuk bertahan bersama tim, ia bisa saja mengubah sikapnya jika menerima tawaran dari salah satu klub besar.

Dan seandainya tawaran yang sesuai datang, Real Madrid tidak akan keberatan melepas pemain tersebut, meskipun Mourinho menunjukkan kekagumannya atas apa yang ditampilkan Camavinga selama masa persiapan musim baru, serta memuji komitmennya dalam latihan.

Adapun Endrick, kondisinya lebih sensitif, tetapi klub menghentikan gagasan untuk meminjamkannya atas permintaan Mourinho, menurut apa yang disebutkan surat kabar Spanyol "AS". Oleh karena itu, fokus kini beralih ke pemain lain, yaitu Mendy, terlebih karena posisi bek kiri diisi oleh 3 pemain.

Real Madrid ingin menemukan solusi untuk situasi Mendy, tetapi pemain tersebut, menurut apa yang disebutkan surat kabar «AS», tidak berniat meninggalkan klub untuk saat ini.

Dan terakhir, Real Madrid menantikan datangnya tawaran untuk mendapatkan Asensio, yang sangat yakin akan kemampuannya meyakinkan Mourinho bahwa ia adalah pemain yang tepat untuk proyeknya. Jebolan akademi klub itu telah mengerahkan upaya besar selama masa persiapan musim baru, sebelum akhirnya mengalami cedera otot pada otot paha depan.

Cedera tersebut diperkirakan akan menyingkirkan Asensio dari latihan di Valdebebas selama enam pekan, yang akan menambah sulitnya datang tawaran serius untuk mendapatkannya selama sisa masa bursa transfer.

Rencana Mourinho adalah memiliki dua pemain untuk setiap posisi, tetapi terdapat kelebihan di beberapa posisi, terutama bek tengah, hingga pulihnya Militao, yang situasinya masih belum pasti, serta bek kiri, di mana Mendy dipandang sebagai kasus yang sulit untuk diandalkan.

Terdapat pula kelebihan di posisi sayap kanan, dengan kemampuan Bernardo Silva menempati beberapa posisi, termasuk lini tengah, di samping adanya keberlimpahan di posisi penyerang.

Dan seandainya salah satu dari para pemain ini pergi, Real Madrid akan menyikapinya secara positif, tetapi jika tawaran yang sesuai tidak datang, kemungkinan besar mereka akan tetap bersama tim. Dalam segala keadaan, klub sebenarnya telah meletakkan dasar bagi skuad Mourinho, dan kini tinggal menentukan nasib para pemain yang berlebih sebelum bursa transfer ditutup.