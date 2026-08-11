Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa pertandingan antara Celta Vigo dan Osasuna, pada pekan pembuka Liga Spanyol, Minggu mendatang, di Stadion Balaidos, kini berada dalam keraguan.

Menurut kantor berita Spanyol dan surat kabar "As", pertandingan antara Celta Vigo dan Osasuna terancam dibatalkan akibat kondisi lapangan stadion.

Masalah ini bermula dari infeksi jamur, di mana klub Celta Vigo memberitahukan lawannya, Osasuna, dan Liga Spanyol (LaLiga) bahwa kondisi lapangan stadionnya tidak dalam keadaan baik, sehingga meminta penundaan pertandingan yang dijadwalkan membuka musim 2026-2027 bagi kedua tim tersebut.

Meski demikian, belum ada keputusan yang diambil, karena Osasuna bersikeras untuk memainkan pertandingan tersebut. Kedua dewan direksi klub masih melakukan pembahasan mengenai hal ini.

Jadwal pertandingan ini bisa saja berbeda seandainya Celta Vigo memilih untuk menundanya, mengingat kehadiran Borja Iglesias, sang juara Piala Dunia bersama Timnas Spanyol, dalam skuadnya.

Namun, manajemen Celta Vigo menyingkirkan opsi tersebut untuk menghindari penumpukan jumlah pertandingan yang besar dalam beberapa pekan ke depan, terutama setelah dimajukannya jadwal pertandingan mereka pada pekan keenam melawan Real Sociedad, wakil Liga Spanyol lainnya di Liga Europa, ke tanggal 3 September mendatang.