Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang menangani Real Madrid, menghadapi bayang-bayang mengkhawatirkan beberapa hari sebelum dimulainya musim baru, yang akan menjadi saksi kembalinya "Special One" ke ajang La Liga setelah sekian lama absen.

Mourinho mengambil alih kepelatihan Real Madrid pada musim panas ini, dan para pendukung Los Merengues sangat menaruh harapan besar padanya untuk mengembalikan tim ke podium juara setelah dua musim beruntun tanpa gelar.

Surat kabar "AS" mengatakan bahwa awal perjalanan Mourinho bersama Real Madrid tidak akan mudah, bahkan tim akan menghadapi bahaya nyata akibat jadwal pertandingan.

Real Madrid: 4 Pertandingan dalam 14 Hari

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Real Madrid akan memainkan 4 pertandingan resmi hanya dalam 14 hari, yang dianggap sebagai beban fisik besar bagi para pemain tim yang menjalani periode persiapan tradisional tanpa tur luar negeri.

Yang menambah tingkat kesulitan tugas ini adalah bahwa sebagian pemain Real Madrid, seperti Cucurella, Mbappe, Tchouameni, Konate, dan Bellingham, hanya akan memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pertama, karena mereka akan bergabung dengan tim pada tanggal 10 bulan ini. Bayang-bayang cedera, setelah bertahun-tahun kekacauan di sisi fisik, menjadi sumber kekhawatiran bagi klub, di mana pertandingan pembuka resmi akan berlangsung pada 22 Agustus melawan Espanyol, dan pada 26 serta 30 Agustus, tim akan menjamu Real Sociedad dan Malaga secara berturut-turut.

Rangkaian pertandingan ini akan ditutup dengan laga melawan Real Betis pada 4 September mendatang.

Untuk menghadapi apa yang akan menjadi musim yang berat secara fisik, klub memperkuat skuadnya di seluruh posisi. Florentino Perez, di tengah kampanye pemilihannya, menganalisis musim lalu dan berkomentar: "Penyebab musim yang buruk terletak pada Piala Dunia Antarklub; kami tidak mampu menjalani periode persiapan yang layak untuk musim ini, dan kami tidak bisa pulih secara fisik karena harus memainkan pertandingan pada hari Rabu dan Minggu setiap pekan, dan dari sinilah datang jumlah cedera yang besar."

Ini adalah salah satu prioritas klub selama musim panas. Untuk mengatasi masalah ini, Real Madrid menggunakan jasa Alexandre Cruzet, dokter terkemuka klub Monaco, untuk menangani krisis cedera yang dialami tim tahun lalu: 52 cedera, dan Asensio menjadi orang pertama yang tumbang musim ini.

Salah satu permintaan Mourinho telah dipenuhi: adanya dua pemain untuk setiap posisi, sehingga kedatangan pemain seperti Cucurella, Konate, Dumfries, Espey, dan Bernardo Silva memenuhi tuntutan sang pelatih. Masih ada kemungkinan bergabungnya Diomande dan Rodri.

Mourinho menyadari bahwa cara terbaik untuk menghadapi tuntutan sepak bola modern adalah dengan memiliki skuad yang besar dan kemampuan untuk merotasi pemain tanpa kehilangan keharmonisan dan level permainan secara umum.

Periode Persiapan Internal untuk Real Madrid

Selama bertahun-tahun, Real Madrid menggelar kamp latihan persiapan musim baru di luar negeri (dan Amerika Serikat menjadi destinasi favorit dalam beberapa tahun terakhir).

Hal itu memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi Real Madrid dan menjauh dari tekanan ibu kota. Namun, hal ini tidak lagi memungkinkan dalam beberapa musim terakhir.

Tahun lalu, ajang Piala Dunia Antarklub menghalangi rencana mereka, sedangkan tahun ini, penyebabnya adalah Piala Dunia. Hal ini mendorong klub untuk mengatur persiapan musim baru dengan cara tradisional, yaitu melalui pertandingan-pertandingan persahabatan di Eropa.

Tersisa 3 pertandingan, yang akan digelar dalam kurun delapan hari (8 Agustus melawan Ferencvaros, 12 Agustus melawan Deportivo, dan 16 Agustus melawan Schalke).

Ini berarti Real Madrid akan memainkan tujuh pertandingan selama bulan Agustus, sebuah jadwal yang serupa dengan bulan-bulan ketika tim berpartisipasi di beberapa turnamen (Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions Eropa).

Oleh karena itu, upaya fisik harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari cedera. Huijsen, yang mengalami tegang otot di paha kirinya, dan Asensio, yang akan absen sekitar enam pekan akibat cedera hamstring, menjadi yang pertama disingkirkan.

Empat pertandingan dalam kurun 14 hari dengan pembukaan liga. Tujuh pertandingan pada Agustus. Begitulah Real Madrid baru di bawah kepemimpinan Mourinho akan memulai musim 2026-2027.

Jadwal pertandingan yang melelahkan menegaskan pentingnya kebugaran fisik selama musim panas untuk mencapai tujuan utama musim ini: memenangkan segalanya kembali.