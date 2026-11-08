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Michael Carrick Manchester United 2026-27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Krisis di Old Trafford! Manchester United capai titik terendah dalam 40 tahun saat tim asuhan Michael Carrick terperosok ke zona degradasi Liga Primer Inggris

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Manchester United resmi mencapai titik terendah dalam empat dekade setelah terperosok ke zona degradasi Liga Primer pada Sabtu. Hasil mengejutkan dalam laga lain di kompetisi itu membuat tim asuhan Michael Carrick menghadapi kemungkinan nyata berada di dasar klasemen saat mereka memulai pertandingan berikutnya.

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Terperosok ke zona bahaya

Kemenangan mengejutkan Nottingham Forest 3-1 atas Manchester City membuat Manchester United masuk tiga besar terbawah. Hasil itu menandai kekalahan ketiga beruntun City di liga, tetapi dampak terbesarnya terasa di Old Trafford. Untuk pertama kalinya sejak November 1986, United berada di zona degradasi setelah memainkan setidaknya sembilan pertandingan.

Dalam musim suram pada 1986 itu, United berada di posisi ke-21 setelah 15 pertandingan. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Ron Atkinson kehilangan pekerjaannya dan membuka jalan bagi kedatangan Sir Alex Ferguson. Kini, di bawah Carrick, United mencatatkan awal musim terburuknya pada era Premier League, mengulangi krisis yang tak terlihat selama 40 tahun.

Krisis di liga kian dalam

Situasinya bisa semakin buruk bahkan sebelum United bertanding pada Minggu. Jika Sunderland mengalahkan Chelsea dan Crystal Palace meraih setidaknya satu poin melawan Liverpool di Selhurst Park, tim asuhan Carrick akan turun ke dasar klasemen.

United sangat membutuhkan kebangkitan di liga. Mereka belum meraih kemenangan di liga sejak menang 5-2 di kandang atas Ipswich Town, tim yang baru promosi, pada 30 Agustus.

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Posisi Carrick terus mendapat tekanan berat sepanjang rentetan hasil buruk ini. Meski kemenangan 3-2 lewat kebangkitan atas Roma di Champions League pada Selasa memberi pelatih berusia 45 tahun itu sedikit ruang bernapas, masa depan jangka panjangnya tetap tidak pasti. Penampilan buruk melawan Aston Villa asuhan Unai Emery pada akhirnya bisa memaksa petinggi klub mengganti pelatih.

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08 Nov 2026

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AVL

Carrick menuntut reaksi

Berbicara pada Jumat, Carrick menegaskan bahwa kemenangan atas Roma di kompetisi Eropa telah memperbaiki suasana di dalam tim. Ia menekankan bahwa skuadnya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk keluar dari situasi saat ini, meski hasil mereka belakangan di liga menunjukkan sebaliknya.

“Tentu saja itu reaksi yang positif,” jelas Carrick. “Namun, bukan berarti kami tiba-tiba terlena. Saya sudah melihat cukup banyak dari para pemain. Saya tahu apa yang mampu kami lakukan.”

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Carrick tetap yakin kemampuan timnya tidak hilang. “Kalian tahu apa yang mampu kami lakukan sebagai sebuah tim. Kami sudah membuktikannya dari waktu ke waktu,” tambahnya. “Kami hanya belum cukup membuktikannya belakangan ini, tetapi kami tahu kemampuan itu ada. Para pemain berlatih dengan sangat baik. Saya tidak mengatakan itu sekadar basa-basi.”

Laga krusial di Old Trafford

United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford dengan kesadaran bahwa mereka harus segera memberikan respons. Tim asuhan Emery merupakan lawan tangguh, dan laga ini sangat menentukan bagi Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.

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Hasil selain kemenangan akan memperdalam krisis dan bisa mengakhiri masa kepelatihan Carrick. Manchester United harus mengubah daya juang yang mereka tunjukkan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan menjadi poin di liga, atau berisiko semakin terjerat dalam persaingan sengit untuk menghindari degradasi.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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