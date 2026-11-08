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Manchester United resmi mencapai titik terendah dalam empat dekade setelah terperosok ke zona degradasi Liga Primer pada Sabtu. Hasil mengejutkan dalam laga lain di kompetisi itu membuat tim asuhan Michael Carrick menghadapi kemungkinan nyata berada di dasar klasemen saat mereka memulai pertandingan berikutnya.

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Terperosok ke zona bahaya

Kemenangan mengejutkan Nottingham Forest 3-1 atas Manchester City membuat Manchester United masuk tiga besar terbawah. Hasil itu menandai kekalahan ketiga beruntun City di liga, tetapi dampak terbesarnya terasa di Old Trafford. Untuk pertama kalinya sejak November 1986, United berada di zona degradasi setelah memainkan setidaknya sembilan pertandingan.

Dalam musim suram pada 1986 itu, United berada di posisi ke-21 setelah 15 pertandingan. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Ron Atkinson kehilangan pekerjaannya dan membuka jalan bagi kedatangan Sir Alex Ferguson. Kini, di bawah Carrick, United mencatatkan awal musim terburuknya pada era Premier League, mengulangi krisis yang tak terlihat selama 40 tahun.

Krisis di liga kian dalam

Situasinya bisa semakin buruk bahkan sebelum United bertanding pada Minggu. Jika Sunderland mengalahkan Chelsea dan Crystal Palace meraih setidaknya satu poin melawan Liverpool di Selhurst Park, tim asuhan Carrick akan turun ke dasar klasemen.

United sangat membutuhkan kebangkitan di liga. Mereka belum meraih kemenangan di liga sejak menang 5-2 di kandang atas Ipswich Town, tim yang baru promosi, pada 30 Agustus.

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Posisi Carrick terus mendapat tekanan berat sepanjang rentetan hasil buruk ini. Meski kemenangan 3-2 lewat kebangkitan atas Roma di Champions League pada Selasa memberi pelatih berusia 45 tahun itu sedikit ruang bernapas, masa depan jangka panjangnya tetap tidak pasti. Penampilan buruk melawan Aston Villa asuhan Unai Emery pada akhirnya bisa memaksa petinggi klub mengganti pelatih.

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Carrick menuntut reaksi

Berbicara pada Jumat, Carrick menegaskan bahwa kemenangan atas Roma di kompetisi Eropa telah memperbaiki suasana di dalam tim. Ia menekankan bahwa skuadnya memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk keluar dari situasi saat ini, meski hasil mereka belakangan di liga menunjukkan sebaliknya.

“Tentu saja itu reaksi yang positif,” jelas Carrick. “Namun, bukan berarti kami tiba-tiba terlena. Saya sudah melihat cukup banyak dari para pemain. Saya tahu apa yang mampu kami lakukan.”

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Carrick tetap yakin kemampuan timnya tidak hilang. “Kalian tahu apa yang mampu kami lakukan sebagai sebuah tim. Kami sudah membuktikannya dari waktu ke waktu,” tambahnya. “Kami hanya belum cukup membuktikannya belakangan ini, tetapi kami tahu kemampuan itu ada. Para pemain berlatih dengan sangat baik. Saya tidak mengatakan itu sekadar basa-basi.”

Laga krusial di Old Trafford

United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford dengan kesadaran bahwa mereka harus segera memberikan respons. Tim asuhan Emery merupakan lawan tangguh, dan laga ini sangat menentukan bagi Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.

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Hasil selain kemenangan akan memperdalam krisis dan bisa mengakhiri masa kepelatihan Carrick. Manchester United harus mengubah daya juang yang mereka tunjukkan di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan menjadi poin di liga, atau berisiko semakin terjerat dalam persaingan sengit untuk menghindari degradasi.