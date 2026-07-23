Krisis di lini belakang Napoli, Allegri meminta bantuan dari bursa transfer: Solet dan Romero jadi nama panas dalam bursa taruhan

Kekalahan 3-1 dalam laga uji coba melawan Arezzo menjadi sinyal peringatan bagi bursa transfer Napoli, dengan sorotan terutama tertuju pada lini pertahanan, mengingat tiga gol yang kebobolan dan cedera Alessandro Buongiorno. Profil yang tepat untuk memperkuat sektor belakang di bawah arahan Massimiliano Allegri bisa jadi adalah Oumar Solet dari Udinese, yang kini menjadi salah satu aset berharga di kompetisi kita. Nama yang juga menggoda para bandar: kepindahannya ke Napoli dibayar 6,00 di Snai, sejajar di papan odds dengan Cristian Romero dari Tottenham, yang sebelumnya sudah bersinar di Serie A bersama Genoa dan Atalanta, serta tampil sangat baik di Piala Dunia. Namun, alternatif lain bisa datang dari rival seperti Juventus, tempat suasana perpisahan mulai terasa untuk Federico Gatti, yang pernah dilatih Allegri pada tahun-tahunnya di Continassa. Pergantian klub itu dipatok di angka 1,75 di Betflag.