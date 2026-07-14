Krisis di bursa transfer Liga Saudi... Proses yang lambat menghambat transaksi dan memicu kekhawatiran klub-klub

Pasar transfer musim panas di Liga Saudi diwarnai kontroversi dalam beberapa hari terakhir, setelah beberapa klub menyebutkan bahwa sejumlah kesepakatan terhambat akibat lambatnya proses persetujuan dalam program perekrutan pemain elit, padahal Asosiasi Liga Profesional Saudi menegaskan bahwa semua permohonan yang memenuhi persyaratan diproses sesuai prosedur yang berlaku, dan bahwa setiap keterlambatan terkait dengan ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh klub-klub.

Sumber-sumber di sejumlah klub Liga Roshen Saudi, dalam pernyataan kepada surat kabar Al-Sharq Al-Awsat, mengungkapkan adanya keterlambatan dalam penerbitan persetujuan Program Perekrutan Pemain Unggulan, yang mengakibatkan gagalnya sejumlah kesepakatan yang melibatkan klub-klub di bawah naungan Kementerian Olahraga.

Berdasarkan mekanisme tata kelola yang berlaku untuk program perekrutan tersebut, memperoleh persetujuan program merupakan syarat utama untuk menyelesaikan setiap kesepakatan yang didanai melalui program tersebut, karena Komite Perekrutan—yang terdiri dari lima anggota—tidak mengizinkan penyelesaian kontrak apa pun sebelum ditinjau dan disetujui secara resmi.

Lebih dari satu pihak di dalam klub menegaskan kepada surat kabar ini bahwa keterlambatan dalam meninjau permohonan telah menyebabkan hilangnya sejumlah pemain yang memilih untuk tidak menunggu selesainya prosedur, dan akhirnya menandatangani kontrak dengan klub lain selama masa tunggu.

Mereka juga menyebutkan adanya beberapa kesepakatan yang masih tertunda di hadapan Komite Rekrutmen, meskipun klub-klub telah menyelesaikan kesepakatan dengan semua pihak terkait, dan yang tersisa hanyalah mendapatkan persetujuan dari program tersebut, di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa kesepakatan-kesepakatan ini akan gagal jika penundaan terus berlanjut.

Menurut sumber-sumber Al-Sharq Al-Awsat, Komite Rekrutmen tidak hanya meninjau dokumen, tetapi juga mengkaji biaya finansial setiap kesepakatan secara cermat. Klub tidak langsung diberi lampu hijau begitu mencapai kesepakatan dengan pemain atau klubnya mengenai nilai transfer atau gaji, melainkan komite terlebih dahulu mengevaluasi nilai pasar kesepakatan tersebut, baik dari segi nilai transfer maupun gaji tahunan.

Jika nilai yang diajukan klub lebih rendah dari penilaian komite, persetujuan langsung diberikan, sedangkan jika nilai kesepakatan melebihi penilaian komite, klub memiliki dua pilihan: menutupi selisihnya dari anggaran sendiri, atau dari sumber pendanaan lain, bukan dari anggaran yang dialokasikan untuknya dalam program perekrutan, bahkan jika terdapat surplus dalam alokasi keuangannya di program tersebut.

Di sisi lain, menanggapi pertanyaan surat kabar Al-Sharq Al-Awsat mengenai isu keterlambatan peninjauan permohonan klub, Asosiasi Liga Profesional Saudi menegaskan bahwa tidak ada keterlambatan dari tim program dalam memproses permohonan yang telah memenuhi semua persyaratan.

Asosiasi tersebut menjelaskan bahwa pengajuan permohonan persetujuan transaksi oleh klub tidak berarti persetujuan tersebut pasti akan diberikan, karena semua permohonan harus melalui peninjauan cermat berdasarkan dokumen serta informasi keuangan dan kontrak yang diserahkan oleh klub.

Asosiasi tersebut menambahkan bahwa prosedur yang berlaku sudah diketahui dan jelas bagi semua klub, serta tanggung jawab untuk melengkapi persyaratan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan berada di pihak klub. Asosiasi tersebut juga menekankan bahwa pihak program tidak dapat disalahkan atas keterlambatan atau kendala apa pun yang disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan yang diminta.

Asosiasi tersebut juga mencatat bahwa aktivitas sebagian besar klub Liga Roshen selama periode bursa transfer musim panas saat ini berjalan secara normal dan tanpa hambatan, yang menurutnya menegaskan bahwa prosedur tersebut tidak menjadi penghalang bagi klub-klub yang memenuhi semua persyaratan regulasi.

Asosiasi tersebut menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan tujuan melindungi klub-klub dan menjamin keabsahan keputusan kontrak mereka, setelah pengalaman sebelumnya menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih jelas untuk mencegah klub-klub terjerat dalam komitmen keuangan yang tidak terencana, sehingga memperkuat keberlanjutan keuangan serta mewujudkan keadilan dan transparansi di antara semua klub.

Dalam konteks terkait, surat kabar Al-Sharq Al-Awsat mengungkap bahwa Jesús Arroyo dari Spanyol, penasihat CEO Asosiasi Liga Profesional Saudi, mengambil alih pengelolaan program perekrutan pemain-pemain elit menggantikan Michael Aminalo, yang telah meninggalkan Asosiasi Liga Profesional Saudi.

Perlu dicatat bahwa klub-klub Liga Roshen Saudi sejauh ini telah menandatangani 28 kesepakatan resmi selama jendela transfer musim panas saat ini, sementara tujuh klub lainnya belum mengumumkan kontrak baru apa pun, yaitu: Al-Nassr, Al-Shabab, Al-Ittifaq, Neom, Al-Hazm, Al-Fateh, dan Abha.