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Kiper asal Italia milik Manchester City, Gianluigi Donnarumma, menghadapi masa depan yang tidak menentu di Etihad Stadium setelah muncul tanda-tanda bahwa ia belum cukup menyatu dengan gaya bermain yang diandalkan pelatih Enzo Maresca. Sejumlah laporan menyebut ia berpeluang hengkang pada akhir musim depan sebagai bagian dari kemungkinan perombakan besar di posisi penjaga gawang.

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Menurut laporan harian "The Athletic", Donnarumma yang berusia 27 tahun kemungkinan tidak masuk dalam rencana jangka panjang Manchester City, meski masih terikat kontrak dengan klub hingga 2030. Hal ini terjadi karena hubungannya dengan Maresca berbeda dibandingkan masa sebelumnya di bawah asuhan Pep Guardiola.

Manchester City merekrut kiper asal Italia tersebut dari Paris Saint-Germain pada 2 September 2025 dengan kontrak berdurasi lima tahun, yang membuatnya akan bertahan bersama tim hingga musim panas 2030.

Celah dalam Gaya Bermain Membuat Donnarumma Tertekan

Menurut laporan tersebut, salah satu masalah terbesar yang dihadapi Donnarumma adalah karakteristiknya yang tidak sesuai dengan cara bermain yang ingin diterapkan Maresca, terutama dalam membangun serangan dari belakang. Laporan itu menilai kiper asal Italia tersebut tidak memberikan kontribusi yang dibutuhkan dalam aspek ini, bahkan bisa menjadi penghambat dalam menjalankan gagasan sang pelatih.

The Athletic menulis bahwa Donnarumma jelas tidak cocok dengan gaya bermain yang diusung, dan keberadaannya dapat menghambat proses membangun permainan yang ingin diterapkan Maresca.

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Kiper asal Italia itu menuai kritik akibat sejumlah kesalahan yang dibuatnya dalam laga melawan Paris Saint-Germain, Leipzig, dan Aston Villa, meski di kesempatan lain ia juga melakukan penyelamatan gemilang yang menegaskan nilainya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia.

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Laporan-laporan sebelumnya memang sudah menyebut bahwa kemampuan Donnarumma dalam mengolah bola dan membangun permainan merupakan aspek yang perlu ditingkatkan dalam sistem Maresca, meskipun sang pelatih secara terbuka menegaskan kepercayaannya terhadap kemampuan kiper asal Italia tersebut.

Kemungkinan Revolusi di Posisi Kiper Manchester City

Kemungkinan perubahan tidak hanya menyangkut masa depan Donnarumma. Laporan tersebut menyebut manajemen Manchester City dapat mempertimbangkan perombakan menyeluruh di posisi penjaga gawang pada akhir musim, termasuk kemungkinan melepas kiper kedua, Geronimo Rulli.

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Skenario ini berarti klub bisa saja mencari dua kiper baru apabila benar-benar memutuskan berpisah dengan duo yang ada saat ini. Langkah tersebut akan mencerminkan keinginan Maresca untuk memiliki pemain yang lebih sesuai dengan tuntutan teknisnya.

Gaji Donnarumma Mempersulit Kepergiannya

Nilai pasar kiper asal Italia itu diperkirakan berkisar 45 hingga 50 juta euro, tetapi hambatan terbesar bagi kemungkinan kepergiannya bisa jadi adalah gajinya yang tinggi. Laporan menyebut ia menerima sekitar 12 juta euro bersih per musim di Manchester City.

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Angka tersebut dapat membuat pilihan transfernya terbatas, mengingat sulitnya sang pemain menemukan klub yang bersedia menanggung beban finansial sebesar itu.

Menurut situs "Calciomercato", Arab Saudi dan Turki tetap menjadi tujuan potensial bagi Donnarumma. Di Inggris, Chelsea dan Liverpool berpeluang tertarik mendapatkan jasanya, sementara Bayern Munich dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya jika membutuhkan pengganti bagi kompatriotnya, Manuel Neuer.