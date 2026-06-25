Krisis cuaca tak kunjung berakhir... Sambaran petir mengancam pertandingan Tunisia melawan Belanda

Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa pertandingan antara Belanda dan Tunisia, yang akan digelar dini hari besok dalam putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia, terancam tertunda atau dibatalkan akibat prakiraan cuaca buruk.

Timnas Belanda dijadwalkan menghadapi timnas Tunisia dalam pertandingan yang akan digelar di Kota Kansas City, namun cuaca buruk di wilayah tersebut berpotensi menyebabkan penundaan dimulainya pertandingan atau penghentian sementara selama beberapa jam.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa berdasarkan kondisi saat ini, ada kemungkinan sebesar 70% terjadinya badai petir di Kota Kansas City.

Hujan lebat dan kilat diperkirakan akan terjadi, dan peringatan banjir juga telah dikeluarkan.

Intensitas hujan diperkirakan akan meningkat secara signifikan mulai pukul tujuh pagi waktu setempat pada hari Kamis, dan diperkirakan tidak akan berkurang hingga dini hari Jumat.

Bahkan jika tidak ada hujan lebat sebelum atau selama pertandingan, pertandingan mungkin ditunda atau dihentikan, karena aturan ketat di Amerika terkait acara di luar ruangan dan kilat.

Pertandingan Prancis melawan Irak sempat dihentikan selama dua jam akibat hujan lebat dan potensi sambaran petir.

Para pendukung Belanda dan Tunisia berharap hujan tidak menyebabkan penundaan dimulainya pertandingan mereka.