Kamil Grabara harus menerima pukulan telak. Dua hari setelah debutnya untuk Juventus di Liga Europa melawan NEC, kiper Polandia itu mengalami robek ligamen krusiat anterior di lutut kanannya.

Grabara menjalani musim panas yang luar biasa karena meski terdegradasi dari Bundesliga bersama VfL Wolfsburg, ia meraih promosi besar lewat kepindahannya ke Juventus. Klub itu merekrutnya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian, dan sebagai pilihan kedua di belakang Guglielmo Vicario.

Grabara memang harus menunggu sebentar untuk debutnya, tetapi melawan NEC ia mendapat kesempatannya dan memanfaatkannya dengan sangat baik. Dengan operan tajamnya melalui tengah, ia menemukan Nico González, yang mencetak gol pembuka.

Juventus pada akhirnya menang telak 5-0 atas wakil Nijmegen tersebut. Dengan catatan clean sheet, pada Sabtu di lapangan latihan Bianconeri segalanya justru berjalan sangat buruk bagi Grabara.

Penjaga gawang itu mengalami cedera lutut dan hasil tes menunjukkan bahwa ia mengalami robek ligamen krusiat anterior di lutut kanannya. "Pemain tersebut akan menjalani konsultasi ortopedi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan rencana penanganan," ujar Juventus.

Dengan demikian, pelatih Luciano Spalletti kini punya masalah. Di belakang Vicario, ia sekarang hanya memiliki Carlo Pinsoglio yang berusia 36 tahun sebagai cadangan. Kiper pelapis itu sudah bertahun-tahun terkait dengan Juventus, yang sejauh ini telah ia bela dalam enam pertandingan.

Juventus memang sedang kurang beruntung dari sisi medis musim ini. Sebelumnya Kenan Yildiz (kaki), Khéphren Thuram (lutut), Manuel Locatelli (lutut), Jeff Ekhator (hamstring), Juan Cabal (otot), dan Jérémie Boga (hamstring) juga dihantam masalah cedera.