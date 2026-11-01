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Hasil imbang dramatis 2-2 Bayern Munich melawan Borussia Dortmund harus dibayar mahal. Daftar cedera pemuncak klasemen Bundesliga itu kian panjang setelah sejumlah pemain kunci terpaksa ditarik keluar dalam laga penting tersebut, membuat pilihan pemain di lini serang Bayern sangat terbatas untuk pertandingan Liga Champions mendatang.

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Saibari dan Gnabry terancam absen lama

Sesaat setelah hasil imbang melawan Dortmund, perhatian tertuju pada kondisi Ismael Saibari dan Serge Gnabry yang mengkhawatirkan. Saibari, yang terus menjadi ancaman sepanjang pertandingan, terlihat meninggalkan stadion dengan menggunakan kruk setelah mengalami benturan yang menyakitkan. Pemain timnas Maroko itu tampak mengalami cedera pergelangan kaki saat berusaha menguasai bola di kotak penalti, setelah kiper BVB Gregor Kobel menggagalkan peluangnya dari jarak dekat.

Kondisi Gnabry juga tak kalah mengkhawatirkan bagi staf pelatih. Pemain sayap berpengalaman itu terpaksa ditarik keluar hanya dua menit setelah Saibari meninggalkan lapangan. Ia tampak mengalami masalah otot yang bisa membuatnya menepi selama beberapa pekan. Direktur olahraga Max Eberl tidak banyak meredakan kekhawatiran para pendukung Bayern saat berbicara kepada media tak lama setelah peluit akhir. "Kedua cedera itu tampaknya agak serius. Saya belum bisa memberikan perkiraan atau diagnosis saat ini, mereka akan memeriksanya terlebih dahulu, tetapi tampaknya keduanya agak serius," katanya, seperti dikutip oleh BILD.

Olise terpincang-pincang, pilihan Kompany kian terbatas

Kekhawatiran soal kondisi pemain tidak berhenti pada mereka yang ditarik keluar. Michael Olise juga terlihat berjalan dengan sangat pincang menuju bus tim. Pengatur serangan asal Prancis itu menyelesaikan pertandingan, tetapi tampak sangat kesakitan setelah adrenalin dari laga tersebut mereda. Bayern berharap masalahnya tidak separah yang dialami rekan-rekan setimnya, meski kondisinya masih belum pasti.

"Untuk Olise, saat ini kami merasa kondisinya tidak terlalu buruk. Namun, relatif sulit untuk memastikannya tak lama setelah pertandingan seperti itu, ketika adrenalin masih terasa. Tetapi mari kita berasumsi bahwa kondisinya tidak terlalu buruk," jelas Eberl ketika ditanya tentang mantan pemain Crystal Palace tersebut.

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Eberl akui situasi terasa berat

Dengan ruang perawatan kini penuh, rasa frustrasi jelas terasa di kubu Bayern. Klub itu berharap dapat menjadikan pertandingan melawan Dortmund sebagai titik awal untuk meraih serangkaian hasil meyakinkan, tetapi kini mereka harus berfokus untuk membatasi dampak dari masalah yang ada. Terbatasnya pilihan di lini serang bisa memaksa perubahan taktik atau membuat pemain muda dipromosikan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saibari dan Gnabry.

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Eberl mengakui bahwa banyaknya masalah yang muncul semakin sulit ditangani oleh jajaran pimpinan klub. "Saat ini, apa yang terjadi di sekitar kami terasa agak berat," aku direktur olahraga itu.

Daftar pemain absen bertambah jelang laga melawan Atletico Madrid

Gelombang cedera terbaru ini datang pada saat yang paling tidak tepat, menjelang laga penting Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Selasa. Bayern sebelumnya sudah harus bermain tanpa Luis Diaz dan Jamal Musiala, dua pemain yang menjadi sumber kreativitas utama mereka. Absennya Musiala sangat terasa, dan prospek menghadapi tim asuhan Diego Simeone tanpa sejumlah penyerang pilihan utama menjadi tantangan berat bagi pemuncak klasemen Bundesliga itu.

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Krisis ini juga melanda posisi penjaga gawang. Kiper veteran Manuel Neuer tidak tersedia untuk lawatan ke Dortmund karena masalah kaki yang terus berlanjut. Situasi semakin sulit karena pelatih kepala Vincent Kompany tidak berada di tepi lapangan saat laga Der Klassiker setelah sempat dirawat singkat di rumah sakit. Banyaknya pemain yang absen membuat skuad Bayern terlihat lebih terbatas dari biasanya saat memasuki periode tersibuk dalam rangkaian pertandingan musim gugur.