Kondisi tegang tengah melanda ruang ganti klub Al Hilal terkait status bek asal Portugal, Joao Cancelo, pada musim baru ini.

Menurut sumber surat kabar Saudi "Al Riyadiyah", pelatih Simone Inzaghi menjatuhkan keputusan mencoret Joao Cancelo dari skuad tim untuk menghadapi Al Faisaly, karena ia belum siap secara fisik untuk berkompetisi, di tengah berlanjutnya ketidakjelasan mengenai masa depan bek Portugal tersebut.

Al Hilal sebelumnya memaksa bek Portugal itu untuk kembali menjalani latihan hanya seminggu sebelumnya, setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk merampungkan potensi transfer sang pemain.

Kepulangan Cancelo yang tak terduga ke sepak bola Arab dilakukan demi menyelesaikan tahun terakhir dalam kontraknya yang masih berlaku, setelah masa liburan yang diberikan kepadanya berakhir.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir bahkan melampaui itu, karena Inzaghi memerintahkan pencoretan Cancelo dari skuad tim, sebab bek Portugal tersebut berada di luar rencana sang pelatih yang untuk saat ini tidak berkeinginan melibatkannya dalam kelompok kompetitif tim.

Al Hilal Saudi akan menjalani laga perdananya di Liga Roshn menghadapi Al Faisaly di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, hari Jumat ini.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa Inzaghi mencoret Cancelo karena ia menilai pemain itu tidak dalam kondisi fisik yang layak untuk berkompetisi.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyatakan bahwa langkah ini kontroversial, mengingat pemain Portugal itu sudah berlatih bersama tim selama sepekan, dan seharusnya sudah mendapatkan kesiapan fisik minimal yang setidaknya memungkinkannya masuk ke dalam skuad tim.

Perselisihan antara pelatih dan pemain tetap terbuka, sebab Inzaghi sendiri beberapa bulan lalu meminta klub untuk menjajaki bursa transfer, guna mencoba menemukan tujuan baru bagi Cancelo yang sudah berada di luar perhitungannya, baik dengan menjadi cadangan maupun bahkan dicoret dari skuad pertandingan.

Kisah itu kini terulang, karena pemain Portugal itu masih belum mampu merebut simpati Inzaghi, sementara penentuan masa depannya berlangsung jauh lebih lama daripada yang diperkirakan.

Dalam beberapa pekan terakhir, negosiasi antara Al Hilal dan Barcelona mencapai jalan buntu terkait perampungan transfer bek yang diinginkan Hansi Flick tersebut.

Klub Saudi itu masih bersikeras memperoleh 10 juta euro untuk melepas pemain internasional Portugal tersebut, sementara Barcelona menuntut penurunan nilai transfer yang signifikan, serta meminta agar dijajaki cara-cara lain untuk mencapai solusi yang lebih masuk akal.