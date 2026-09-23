Barcelona akan menghadapi kesulitan besar jika ingin melakukan transfer baru pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Menurut surat kabar "Marca", Barcelona menunjukkan keyakinan bahwa mereka tidak akan membutuhkan perekrutan apa pun selama periode transfer musim dingin, karena tim asuhan Hansi Flick tampil dengan level yang luar biasa setelah memenangi seluruh 8 pertandingannya, dan memiliki setidaknya dua pemain untuk setiap posisi.

Meski demikian, jika kebutuhan akan penambahan pemain muncul, mereka harus terlebih dahulu melepas beberapa pemain, sebab meskipun kondisi keuangan membaik, hal itu tidak terjadi secara signifikan.

Dan meskipun Barcelona akan memiliki catatan positif terkait financial fair play selama periode transfer musim dingin mendatang, hal ini tidak memungkinkan mereka untuk melakukan transfer apa pun.

Ferran Olivé, wakil presiden urusan ekonomi Barcelona, mengatakan hari Rabu ini dalam program "Què t'hi jugues!": "Kami harus menjual beberapa pemain".

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Ia melanjutkan: "Catatan kami dalam financial fair play negatif. Kami butuh lima tahun untuk mencapai catatan 1-1. Hal itu tidaklah mudah".

Olivé menambahkan: "Agar tim utama bekerja secara efisien, harus disediakan alat-alat yang diperlukan. Semuanya berkaitan dengan kemenangan. Ketika kami mengemban tanggung jawab, kami kekurangan sumber daya. Yang paling membuat saya khawatir, dan prioritas utama saya, adalah menyelesaikan proyek stadion Camp Nou".

Ia menegaskan: "Dengan rampungnya stadion dan performa tim yang baik, sponsor akan bertambah dan kami akan menjual lebih banyak di toko-toko. Ini adalah lingkaran positif. Karena itulah kami meminta para anggota untuk menaikkan plafon pendanaan, karena hal itu merupakan batu penjuru proyek".

Estimasi menunjukkan bahwa pendapatan Spotify Camp Nou akan berkisar antara 425 dan 450 juta poundsterling per tahun.

Wakil presiden itu menekankan, secara khusus, pentingnya nilai ekonomi stadion Camp Nou.

Ferran Olivé mengungkapkan: "Ketika studi dilakukan, dan ketika para investor bergabung, diperkirakan bahwa kami akan meraih pendapatan berkisar antara 350 dan 375 juta. Kami mengira kami akan lebih kesulitan menjual kursi VIP, tetapi kursi-kursi itu terjual hampir seluruhnya. Itu merupakan kesuksesan yang gemilang. Pendapatan kini diperkirakan berkisar antara 425 dan 450 juta poundsterling".