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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Krisis berakhir: Samu Costa jadi rekrutan pertama Al Nassr di musim panas

Transfers
Al Nassr FC
Mallorca
Saudi Pro League
LaLiga
Arab Saudi
Spanyol

"Sang Bintang Dunia" lolos dari masalah besar

Gelandang Real Mallorca asal Portugal, Samu Costa, semakin dekat untuk menjadi rekrutan pertama klub Al Nassr pada bursa transfer musim panas ini, setelah berakhirnya krisis keuangan yang dialami klub Arab Saudi tersebut.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiah", melalui akun resminya di situs "X", mengatakan bahwa pengawasan finansial atas klub Al Nassr telah dicabut, sehingga klub tersebut kini dapat melakukan perekrutan untuk musim baru.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Al Nassr sudah menandatangani kontrak dengan Samu Costa, sehingga menjadi rekrutan pertama tim pada bursa transfer musim panas ini.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Segunda Division
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Valladolid crest
Real Valladolid
VLL

Al Nassr sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Real Mallorca untuk merekrut Samu Costa pada bursa transfer musim panas ini, dengan nilai 9 juta euro, sejak bulan Juli lalu, menurut yang diungkap laporan-laporan media.

Namun, Al Alami gagal menuntaskan transfer tersebut secara resmi, di tengah pembatasan finansial yang dikenakan kepadanya oleh Liga Pro Arab Saudi, akibat utang besar yang membebani kas klub.

Samu Costa akan memecahkan masalah besar bagi tim ibu kota tersebut, karena ia akan menjadi pengganti gelandang asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang meninggalkan Stadion Al Awwal Park setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Al Nassr memulai musim baru pada Sabtu 15 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

Al Nassr berupaya mempertahankan gelar Liga Arab Saudi yang mereka raih musim lalu setelah absen selama 7 tahun, serta meraih gelar Liga Champions Elite Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

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