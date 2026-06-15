Krisis baru... Latihan Portugal dan konferensi pers dibatalkan menjelang pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo

Kekhawatiran melanda markas tim nasional Portugal seiring mendekatnya badai hebat ke wilayah tempat mereka rencananya akan berlatih, sebagai persiapan menghadapi Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa kondisi cuaca memburuk dengan cepat, sehingga memaksa para pemain untuk mengosongkan pusat latihan.

Banyak laporan media menyebutkan bahwa para pemain tetap berada di dalam bus sementara para pejabat dan otoritas setempat memantau situasi dengan cermat.

Konferensi pers yang dijadwalkan pada hari itu tiba-tiba dibatalkan, dan latihan pun ditunda akibat badai tersebut. Selama beberapa menit, ketidakpastian menyelimuti jadwal pertandingan timnas Portugal.

Foto-foto rombongan yang terjebak dan tidak bisa berlatih langsung memicu pertanyaan, sementara hitungan mundur menuju pertandingan mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu mendatang terus berlanjut.

Setelah tenda yang didirikan di dekat lapangan latihan dievakuasi, para jurnalis, anggota organisasi, dan peserta lainnya diarahkan ke mobil mereka demi alasan keamanan. Federasi Sepak Bola Portugal mengonfirmasi pembatalan konferensi pers, yang semula dijadwalkan dihadiri oleh Matheus Nunes, sesuai dengan protokol yang berlaku dalam situasi semacam ini.

Peringatan cuaca ini menimbulkan suasana ketegangan yang tidak biasa di sekitar tim yang berusaha keras untuk tetap tenang sebisa mungkin.

Meskipun tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan para pemain, insiden ini mengingatkan betapa besarnya pengaruh peristiwa eksternal terhadap persiapan tim-tim untuk Piala Dunia, seperti yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dengan Iran, Uruguay, dan Inggris.

Hujan lebat dan kilat yang dilaporkan di wilayah tersebut, ditambah dengan instruksi keselamatan dari pihak berwenang, memaksa tim nasional Portugal untuk meninjau ulang seluruh jadwal latihannya.

Surat kabar harian Portugal "A Bola" melaporkan tadi malam bahwa seluruh anggota delegasi kini menunggu pengumuman resmi berikutnya dari Federasi Sepak Bola Portugal untuk mengetahui apakah mungkin menyelenggarakan sesi latihan pengganti.

Hanya beberapa hari sebelum pertandingan yang dianggap krusial, badai ini menimbulkan keraguan dan membayangi program persiapan rekan-rekan Cristiano Ronaldo, yang mendapati diri mereka dalam situasi yang tak terduga dan mengkhawatirkan.







