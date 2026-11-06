Vinicius Junior, bintang Real Madrid, masih belum mampu mengembalikan levelnya, karena ia menjalani musim yang sangat biasa-biasa saja.

Meskipun pelatih Jose Mourinho terus memberikan kesempatan kepada Vinicius, namun sang winger Brasil itu masih jauh dari level yang diharapkan dari seorang pemain yang memiliki kemampuan dan status seperti dirinya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Vinicius kembali menghilang dari pandangan saat menghadapi AEK Athena, di saat Diomande terus mendapatkan lebih banyak kepercayaan.

Menghadapi AEK Athena, Vinicius turun dalam susunan utama dan bermain penuh selama 90 menit, tetapi ia gagal membuat perbedaan. Dengan mendekatnya akhir masa hukuman skorsingnya di Liga Spanyol, dua penampilannya di Liga Champions Eropa tidak menimbulkan optimisme.

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Penurunan level Vinicius bersamaan dengan ledakan teknis yang dialami Yan Diomande. Pemain asal Pantai Gading itu menjalani periode yang gemilang secara ofensif, serta mengerahkan usaha besar untuk membantu rekan-rekannya secara defensif, dan dua hal itulah yang justru membuat pemain Brasil tersebut menerima kritik paling banyak.

Di Yunani, Diomande menegaskan bahwa posisi terbaiknya adalah sayap kiri, posisi yang sama yang ditempati Vinicius. Situasi ini bisa mendorong sang bintang Brasil ke bangku cadangan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Pelatih Mourinho berhasil membenahi banyak hal; ia mengembalikan Jude Bellingham ke levelnya, memindahkan Fede Valverde ke posisi bek kanan, dan berupaya mengembangkan penampilan Diomande. Namun Vinicius masih menjadi tugas yang belum terselesaikan bagi pelatih Portugal itu, dan bukan karena kurangnya kepercayaan.

Pemain Brasil itu hanya duduk di bangku cadangan dalam satu pertandingan sepanjang musim, dan ia pun tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan saat ia tersedia.

Pelatih Portugal itu memilih memperlakukan pemain Brasil tersebut dengan hati-hati dan melindunginya. Ia tidak melontarkan kritik apa pun atau membebankan tanggung jawab kepadanya, baik dalam konferensi pers maupun di dalam lapangan.

Mourinho benar-benar memperhitungkan perselisihan yang terjadi antara pemain Brasil itu dengan Xabi Alonso, dan bagaimana ketegangan tersebut berakhir dengan perginya pendahulunya dari jabatan itu.

Karena alasan ini, ia menangani situasi tersebut dengan penuh kebijaksanaan dan fleksibilitas; meski ia menggantinya dalam banyak pertandingan, ia selalu berupaya mendapatkan kerja sama pemain tersebut dan menjaga hubungannya dengannya.

Apa yang terjadi Rabu lalu di Athena adalah contoh terbaik untuk itu. Di saat Vinicius menjadi salah satu pemain Los Blancos yang terburuk, Mourinho memutuskan mengganti Diomande dan tetap membiarkan pemain Brasil itu di dalam lapangan, menunggu reaksi darinya.

Banyak suporter dan jurnalis menuntut agar Vinicius diganti, tetapi pelatih Portugal itu tetap pada keputusannya dan terus memberinya kesempatan. Ia menyadari bahwa ia perlu mengembalikan versi terbaik Vinicius agar tim mampu bersaing memperebutkan seluruh gelar.

Meski demikian, cadangan kepercayaan terhadap pemain Brasil itu mulai menipis di lorong-lorong Santiago Bernabeu. Jumlah orang yang tidak lagi memandangnya sebagai pemain utama yang tak tersentuh saat ia kembali dari skorsing semakin bertambah, dan hal itu bisa membawa persoalan ini ke level yang lain.

Dengan kehadiran Diomande, tim mendapatkan keseimbangan yang lebih besar, karena pemain Pantai Gading itu memberikan dukungan besar kepada Marc Cucurella. Sementara dengan Vinicius, bek Spanyol itu menanggung beban tambahan. Hal ini terlihat jelas di Athena, dan juga berulang di pertandingan-pertandingan lain selama musim ini.

Kini, Mourinho harus mengelola situasi yang sangat sensitif. Sang bintang Brasil menyadari bahwa ia sedang melalui periode yang buruk, tetapi saat ini ia berada di belakang Diomande dalam urutan pilihan, dan hal itu bisa memicu munculnya titik ketegangan baru, jika sang pelatih memutuskan menyingkirkannya dari susunan utama.

Tak diragukan lagi bahwa keputusan itu sama sekali tidak mudah. Mendudukkan salah satu pemain paling terkenal dan paling berpengaruh di tim ke bangku cadangan memiliki konsekuensi, baik di dalam ruang ganti maupun di lingkungan klub, dan Mourinho tahu betul preseden terjadinya hal itu.

Sebaliknya, mempertahankannya dalam susunan utama dengan berpegang pada status dan popularitasnya berarti menghukum pemain yang paling siap saat ini, sekaligus merusak keseimbangan yang telah dibangun sang pelatih dengan susah payah.

Pemain Brasil itu telah membuktikan di musim-musim sebelumnya bahwa ia memiliki kemampuan yang diperlukan untuk keluar dari periode penurunan serupa, tetapi ruang waktu yang tersedia di hadapannya menyempit secara perlahan.

Kembalinya ia ke kompetisi Liga Spanyol akan menjadi peluang besar untuk memulihkan citranya dan mengingatkan semua orang akan alasan-alasan yang membuatnya menjadi salah satu winger paling mampu menggiring bola dan membuat perbedaan di dunia. Dan jika ia tidak memanfaatkan peluang ini, maka Diomande menunggu gilirannya, sementara Mourinho, sekeras apa pun ia berupaya melindungi Vinicius dan memberinya kepercayaan, akan menemukan semakin sedikit alasan untuk terus menunggunya.