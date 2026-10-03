Lamine Yamal, bintang Barcelona, meninggalkan jejaknya saat Spanyol mengalahkan Republik Ceko, pada Sabtu malam, dengan skor 3-1 di matchday ketiga Nations League Eropa.

Yamal berhasil membuka keran gol untuk La Furia Roja, pada menit keenam pertandingan.

Yamal juga berhasil mengoyak gawang lawan dalam dua pertandingan terakhir Spanyol melawan Inggris dan Kroasia.

Akun "Mister Chip", yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola, di situs X, menyebutkan bahwa Yamal menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 6 menit pertama, di 3 pertandingan internasional beruntun, sejak Antoine Zemlianoukhine.

Zemlianoukhine meraih pencapaian ini bersama timnas Kirgizstan, antara Desember 2017 dan Maret 2018, ketika ia mencetak gol pada menit pertama melawan Brunei, menit kelima melawan Myanmar, dan menit kedua melawan India.

Adapun Yamal, ia meraih pencapaian ini setelah mencetak gol melawan Inggris pada menit kedua, melawan Kroasia juga pada menit kedua, dan melawan Republik Ceko pada menit keenam.







