Dévy Rigaux yang tidak melihat Feyenoord sebagai kandidat juara liga membuat Michiel Kramer tercengang. Menurut mantan penyerang klub Rotterdam itu, mantan klubnya harus selalu bersaing untuk gelar juara.

"Kami tidak pernah membicarakan gelar juara secara terbuka," kata Rigaux kepada ESPN, yang membahas periode transfer terakhir bersama direktur teknik Feyenoord itu dan menatap apa yang akan datang musim ini.

Pernyataan itu sama sekali tidak masuk akal bagi Kramer. "Omong kosong apa itu? Bersama Feyenoord, kamu harus selalu bermain untuk gelar juara," kata striker yang sudah pensiun itu kepada Rigaux dalam kolomnya untuk 1908.nl.

Kramer mendengar Rigaux menjelaskan bahwa "ruang finansial harus diciptakan" di Feyenoord. "Oke, kalau begitu seharusnya kamu melepas Read dengan harga 30 juta dan sekarang Hadj Moussa seharga 37,5 juta. Kamu sengaja tidak melakukan itu, karena menurut saya kamu ingin finis setinggi mungkin."

Mantan pemain Feyenoord itu mempertanyakan seperti apa tepatnya kebijakan yang dijalankan di De Kuip. "Apakah itu menciptakan ruang finansial? Atau kami ingin ikut bersaing memperebutkan gelar juara, mempertahankan para pemain andalan, dan melaju sejauh mungkin di piala dan di Eropa?"

"Lalu saya mendengar direktur teknik kami mengatakan bahwa tidak pernah diucapkan untuk bermain demi gelar juara. Bahwa kami ingin memangkas jarak dengan PSV. Omong kosong apa itu? Bersama Feyenoord, kamu harus selalu bermain untuk gelar juara," ujar Kramer, yang benar-benar tercengang dengan tingkat ambisi Rigaux.

"Itu memang kewajiban yang dituntut oleh statusmu, karena kamu adalah klub Feyenoord. Terlepas dari pemain mana yang ada dan pemain mana yang sudah kamu beli," demikian Kramer menutup analisanya tentang kebijakan teknis di Rotterdam.