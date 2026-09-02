Krabbendam punya kabar besar soal masa depan Hadj Moussa di Feyenoord

Anis Hadj Moussa tidak akan hengkang dari Feyenoord. Hal ini dipastikan pengamat klub Martijn Krabbendam pada Rabu dalam Transfer Deadline Show dari Voetbal International. Sebelumnya, jurnalis Santi Aouna melaporkan bahwa Al-Ittihad telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro untuk penyerang tersebut.

Krabbendam telah melakukan konfirmasi kepada Feyenoord dan menegaskan bahwa transfer itu, dengan melihat situasinya, 'tidak akan terjadi'. "Tidak, tidak, Hadj Moussa tidak akan pergi. Saya sudah mengeceknya ke Feyenoord. Itu tidak benar. Saya sudah menanyakannya kepada orang-orang di dalam Feyenoord dan mereka bilang: cek dulu sumbernya. Itu tidak akan terjadi."

"Al-Ahli datang di awal bursa dengan 30 juta, tetapi Hadj Moussa sendiri tidak ingin ke sana. Itu tidak jadi. Sekarang, pada malam terakhir, menjual satu-satunya pembeda nyata Anda, itu tidak akan dilakukan Feyenoord," kata pengamat Feyenoord itu dengan yakin bahwa sang penyerang akan tetap bertahan di Feyenoord.

Krabbendam menegaskan bahwa Feyenoord sudah menjual Ayase Ueda dan klub tidak mampu untuk juga melepas Hadj Moussa. "Top skor Anda sudah keluar dari pintu. Apakah Anda masih akan melanjutkan musim seperti ini? Saya sudah mengeceknya ke Feyenoord. Kalau itu tetap terjadi: don't shoot the messenger. Berarti mereka berbohong kepada saya. Tapi mereka tidak melakukan itu."

Feyenoord tidak akan menjual nama besar sesaat sebelum bursa transfer ditutup. "Ini memang sudah terlambat. Feyenoord sekarang saja sudah kesulitan mendatangkan pemain sayap kiri. Saya benar-benar tidak percaya. Mereka sekarang saja sudah mengerem. Berita sebenarnya adalah tidak ada yang akan datang malam ini ke Feyenoord."

Klub-klub Belanda dapat membeli pemain hingga Rabu pukul 23.59. Klub-klub dari Saudi Pro League, seperti Al-Ittihad, masih bisa menambah pemain ke skuad hingga 6 September. Jadi, ada kemungkinan klub top Arab Saudi itu kembali untuk winger tersebut.

Hadj Moussa dalam waktu belakangan ini dikaitkan dengan berbagai klub. Di antaranya Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa, dan Sporting Portugal disebut-sebut, tanpa ada kesepakatan yang tercapai.

Pemain sayap itu terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2030. Nilai yang saat ini diberikan Transfermarkt kepada Hadj Moussa adalah 23 juta euro.