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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Kraay terpukau dan menelepon redaksi larut malam demi rekaman sang pemain terbaik Ajax

Ajax

Hans Kraay junior menikmati permainan Julian Brandt pada Sabtu. Analis dan reporter ESPN itu secara khusus meminta kepada redaksi Goedemorgen Eredivisie cuplikan gol indah pemain Jerman tersebut ke gawang Fortuna Sittard.

Brandt mengontrol bola tepisan dengan dadanya, lalu melepaskan tendangan dropkick dari tepi kotak penalti. Itu menjadi gol 0-1 untuk Ajax, yang kemudian melaju menuju kemenangan impresif 1-5 di Limburg Selatan.

Kraay menelepon redaksi program pagi itu pada Sabtu pukul 23.30 untuk meminta cuplikan Brandt. ''Saya harus menelepon Frank Nagel sebentar. Akhir pekan saya sekarang sudah bagus lagi. Saya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi.''

Kraay yang antusias kemudian menggambarkan sepakan Brandt. ''Tidak ada yang liar dalam permainannya. Juga bukan dengan kecepatan seratus kilometer per jam. Dia mengontrol bola dengan dadanya dan menembak dengan kaki kiri, padahal dia berkaki dominan kanan. Itu dilakukan dengan sangat tenang dan teknis. Saya pikir dia tahu persis apa yang dia lakukan.''

Kraay juga sangat terkesan dengan sikap Brandt di luar lapangan. ''Setelah pertandingan saya melihat dia berdiri bersama kolega kami, Cristian Willaert. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri. Menurut saya itu luar biasa!''

Brandt sendiri memang cukup tenang setelah gol indahnya ke gawang Fortuna. ''Saya masih belum terlalu senang dengan permainan saya dan ada beberapa umpan ceroboh. Saya tidak senang dan ini lebih merupakan momen untuk menunjukkan perasaan saya daripada berlari ke mana-mana dan merayakannya dengan semua orang. Lagi pula, saya memang bukan tipe yang merayakan gol secara berlebihan.''

Gelandang itu menyerukan rekan-rekan setimnya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan kecil dari permainan mereka. ''Hari ini semuanya berjalan baik. Tetapi di pertandingan berikutnya, mungkin saja Anda kebobolan lebih banyak gol. Kalau begitu, semuanya akan menjadi jauh lebih sulit.''

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