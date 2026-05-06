Kraay tercengang mendengar pernyataan pelatih Ajax, García: 'Itu sungguh tak bisa dipercaya!'

Hans Kraay junior hadir pada Sabtu lalu dalam laga puncak antara Ajax dan PSV, yang berakhir dengan skor 2-2. Wartawan dan analis tersebut menulis dalam kolomnya di Voetbal International bahwa ada satu hal yang sangat mencolok baginya di Johan Cruijff ArenA.

''Yang paling mencolok bagi saya adalah bahwa PSV, meski baru saja bertanding di Ibiza, masih jauh lebih bugar daripada Ajax,'' kata Kraay dalam kontribusinya mingguan, merujuk pada perjalanan tim juara Eindhoven tersebut sebelum pertandingan puncak di Amsterdam.

''Óscar García mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa ini adalah masalah terbesar Ajax sepanjang tahun. Itu sungguh tidak bisa dipercaya,'' kata penggemar sepak bola yang terkejut dari Ophemert, yang tetap melihat secercah harapan pada tim Amsterdam.

''Tapi untungnya ada lagi Mika Godts dengan tendangan voli yang indah. Setelah pertandingan, dia berkata: 'Saya sama sekali tidak peduli dengan puluhan juta euro yang bertebaran di sekitar saya. Saya belum memenangkan apa pun di Ajax. Jadi, bisa saja saya tetap di sini selama setahun lagi.' Itu juga menyenangkan," demikian kesimpulan Kraay setelah mendengarkan penyerang sayap asal Belgia itu, yang sedang diincar oleh berbagai klub top Eropa.

Kraay juga melihat Feyenoord berjuang keras melawan Fortuna Sittard dan menang di menit-menit akhir di Zuid-Limburg. Ia menarik kesimpulan tegas tentang seorang pemain yang biasanya menjadi andalan di lini tengah Rotterdam.

"Kamu tahu, aku penggemar berat Luciano Valente, tapi aku merasa dia benar-benar kehabisan tenaga," kata Kraay, yang menganggap Thijs Kraaijeveld 'belum layak jadi pemain inti' dan juga tidak terlalu antusias dengan pemain sayap kiri Tobias van den Elshout.