Kraay: "Menurut saya, itu salah satu panggilan telepon paling menjengkelkan dari Koeman."

Hans Kraay junior berpendapat bahwa Ronald Koeman merasa kecewa karena tidak memasukkan Jeremie Frimpong ke dalam skuad. Pemain sayap kanan Liverpool ini, secara mengejutkan, tidak masuk dalam daftar skuad final Timnas Belanda untuk Piala Dunia yang diumumkan pada hari Rabu.

''Saya rasa itu adalah salah satu panggilan telepon paling menyebalkan yang pernah diterima Koeman,'' kata Kraay dalam analisisnya untuk ESPN. ''Karena Luciano Valente dan Kees Smit tidak akan mengganggunya melalui telepon, menurut saya.''

''Tapi Frimpong pasti sedikit mengandalkannya, meski musimnya kurang bagus. Soalnya, dia tampil sangat bagus sebagai sayap kanan yang lebih ke dalam saat melawan Spanyol di pertandingan-pertandingan besar.'' Kraay mengacu pada perempat final Nations League tahun lalu, saat Oranje tersingkir setelah adu penalti.

Frimpong bisa saja bermain sebagai bek kanan, posisi yang biasanya ditempati oleh Denzel Dumfries. Seorang gelandang asli bertindak sebagai pengganti pemain Inter tersebut di Piala Dunia.

''Itu juga sangat jelas. Mats Wieffer kita kenal di Feyenoord sebagai gelandang kanan. Tapi dia tampil luar biasa di Brighton & Hove Albion sebagai wingback, karena kita semua menganggap dia sebagai itu. Tapi dia juga bisa bermain sebagai bek kanan sejati,'' puji Kraay tentang mantan pemain Feyenoord tersebut. ''Karena dia juga akan berhadapan dengan sayap kiri Arsenal dan Manchester City.''

''Itu adalah bek kanan kedua Koeman,'' simpulkan Kraay, yang memahami mengapa Wieffer dipilih oleh pelatih timnas. ''Geertruida mengalami musim yang sedikit naik-turun. Jadi, menurut saya, tidak aneh jika Wieffer dipilih.''

Wieffer (26) telah tampil dalam 14 pertandingan internasional bersama timnas Belanda. Penampilannya terakhir terjadi pada Juni tahun lalu, saat Belanda menang telak 8-0 atas Malta di Groningen.