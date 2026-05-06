Kraay mengungkapkan siapa di dalam Feyenoord yang tidak menyukai Robert Eenhoorn

Feyenoord sedang sibuk mencari pengganti direktur teknis dan umum Dennis te Kloese, yang akan hengkang dari De Kuip setelah musim ini berakhir. Di acara Voetbalpraat, pembicaraan pun ramai mengenai upaya klub asal Rotterdam tersebut dalam mencari kandidat ideal untuk posisi yang berat tersebut.

Dalam acara bincang-bincang ESPN, muncul pertanyaan apakah tidak lebih logis untuk menunjuk direktur umum terlebih dahulu. ''Tentu saja itu urutan yang benar, tapi saya rasa Feyenoord hanya sangat terburu-buru,'' demikian analisis mantan bek Kees Luijckx.

''Dalam dunia yang ideal, itulah urutan yang tepat,'' sambung Kees Kwakman. ''Tapi seringkali tidak pernah ada waktu yang tepat saat mencari orang untuk posisi semacam ini. Biasanya memang ada sesuatu yang tidak beres.''

Untuk peran direktur umum, mantan pejabat AZ Robert Eenhoorn menjadi kandidat utama, hal ini juga diketahui oleh Hans Kraay junior. ''Saya sengaja tidak meneleponnya mengenai hal itu.'' Analis ini justru ingin berkomentar tentang Toon van Bodegom, Ketua Dewan Komisaris Feyenoord. ''Dia tidak terlalu antusias dengan dia. Tapi menurut saya, ini bukan soal siapa yang disukai atau tidak, melainkan siapa yang terbaik.''

Kraay memiliki informasi tentang kandidat teratas untuk posisi direktur teknis Feyenoord. Dévy Rigaux, direktur olahraga Club Brugge, berada di posisi terdepan. ''Martijn Krabbendam mengatakan bahwa dia sudah dua kali terlihat bersama orang-orang dari Feyenoord. Dia tampaknya memiliki reputasi yang baik di sana.''

Presenter Yordi Yamali memiliki informasi lebih lanjut tentang Rigaux yang dikaitkan dengan Feyenoord. ''Dia pernah mengambil tindakan di Club Brugge. Saat itu Nicky Hayen menjadi pelatih, yang berhasil mengangkat tim dari keterpurukan. Namun, mereka merasa situasi mulai tergelincir. Sementara pihak luar masih berpikir hal itu tidak mungkin, Ivan Leko pun ditunjuk.''

''Setelah itu, ia menegaskan dalam sebuah wawancara yang tegas dan jelas bahwa kita harus selalu selangkah lebih maju dalam hal-hal semacam itu. Kini ada peluang nyata bagi mereka untuk menjadi juara,'' tambah Yamali.

Untuk peran teknis, Oliver Ruhnert juga masuk dalam pertimbangan, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt di X. Kedua kandidat tersebut baru-baru ini telah diajak bicara, sementara menurut laporan, ada juga proposal konkret yang sudah diajukan. Ruhnert saat ini sedang tidak terikat kontrak setelah hengkang dari 1. FC Union Berlin. Di sana, ia aktif selama bertahun-tahun dalam berbagai jabatan, antara lain sebagai direktur sepak bola profesional dan kepala pencari bakat.