Kraay melihat perkembangan yang aneh pada tim nasional Belanda setelah Weghorst masuk sebagai pemain pengganti

Hans Kraay junior menyaksikan dengan heran saat Wout Weghorst masuk sebagai pemain pengganti pada Rabu lalu. Penyerang bertubuh jangkung itu, yang menggantikan Cody Gakpo pada menit ke-81, sama sekali tidak dimanfaatkan dengan baik oleh rekan-rekan setimnya, demikian penilaian analis dan reporter ESPN tersebut.

''Lalu timnas Belanda memasukkan Weghorst, dan kemudian kita bermain melebar dan mengoper ke belakang. Itu pasti juga mengecewakan Ronald Koeman,'' kata Kraay, yang mengikuti timnas Belanda dengan cermat, sejenak membayangkan diri sebagai pelatih kepala, yang melihat timnya kalah 0-1.

''Saat kamu memasukkan Weghorst dan tidak bisa menembus tembok pertahanan Aljazair. Begitu ada yang menggiring bola ke sisi kanan, bola seharusnya lebih cepat dimasukkan ke dalam kotak penalti,'' kata Kraay yang kecewa kepada para penyerang sayap timnas Belanda.

''Dia tidak akan menyundul setiap bola masuk. Tapi kamu harus mencarinya. Tidak ada perubahan dalam permainan saat Weghorst masuk. Dan itu sangat mengejutkan bagiku,'' kata penggemar Oranje itu sekali lagi menunjukkan kekagumannya. ''Tidak ada gunanya memasukkan Weghorst jika kamu terus mengoper bola di lini belakang.''

Weghorst, sama seperti rekan-rekannya di Oranje, menyaksikan Aljazair mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir. Penyerang Feyenoord, Anis Hadj Moussa, bergerak dari sisi kanan ke dalam dan kemudian dengan indah mengarahkan bola ke sudut kiri atas gawang.

Koeman memilih Donyell Malen sebagai penyerang melawan Aljazair. Penyerang AS Roma itu memulai pertandingan dengan baik, namun tetap gagal mencetak gol. Setelah jeda, Memphis Depay mendapat peluang, sementara Malen tetap di tempatnya. Namun, penyerang Corinthians itu pun tak mampu membuat perbedaan di lini depan.