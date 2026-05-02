Kraay langsung melontarkan pertanyaan yang cukup sensitif kepada Berghuis setelah pertandingan Ajax melawan PSV berakhir

Steven Berghuis tentu saja sangat gembira dengan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir yang dicetak Mika Godts dalam laga puncak antara Ajax dan PSV (2-2) pada Sabtu lalu. Penyerang sayap ini juga menanggapi pertanyaan mengenai apakah ada masalah kebugaran di kubu Ajax.

''Secara perasaan, saya senang dengan skor akhir 2-2 itu,'' kata Berghuis membuka percakapan dengan reporter ESPN, Hans Kraay junior, setelah pertandingan. Pemain berpengalaman Ajax ini kemudian mencoba menjelaskan mengapa penurunan performa Ajax begitu drastis setelah babak pertama.

"Saya tidak tahu. Apakah PSV lebih bugar? Saya tidak tahu apakah memang begitu," jawab Berghuis menanggapi saran Kraay mengenai perbedaan antara kedua babak. "Permainannya naik-turun. Kami sama-sama memiliki momen-momen bagus."

Berghuis mengakui bahwa PSV bermain sedikit lebih mudah daripada Ajax jika dilihat sepanjang pertandingan. ''Kami berhasil bangkit kembali dalam pertandingan dan berhasil meraih hasil imbang 2-2,'' kata pemain sayap berusia 34 tahun itu, yang sangat menikmati pertandingan-pertandingan kelas atas seperti ini.

“Saya selalu menyukainya dan harus menghargai momen-momen yang masih ada. Menyenangkan bermain sebagai pemain di ArenA yang penuh melawan PSV. Itu tidak boleh dilupakan sebagai pemain,” tegas pemain yang masih terikat kontrak satu musim lagi di Ajax.

"Saya senang karena itu adalah skor 2-2 di menit-menit akhir. Tapi tentu saja tiga poin juga akan sangat disambut baik," kata Berghuis merujuk pada klasemen Vriendenloterij Eredivisie. "Itu tergantung apa yang dilakukan Feyenoord pada hari Minggu. Kita harus melihatnya nanti." Ajax tertinggal tiga poin dari Feyenoord, yang masih harus bertanding melawan Fortuna Sittard.