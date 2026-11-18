Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA), Kozo Tashima, resmi mengajukan pencalonan untuk menantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA. Pria berusia 68 tahun itu memperoleh dukungan yang disyaratkan dari lima federasi nasional dan bergabung dengan daftar penantang yang kian panjang, yang ingin mereformasi badan pengatur sepak bola dunia.

Iklan

Pen tantang bersejarah dalam pemilihan presiden FIFA

Tashima resmi mengajukan pencalonan untuk pemilihan presiden FIFA mendatang. Ia mencetak sejarah sebagai kandidat Jepang pertama yang maju untuk jabatan kepemimpinan bergengsi tersebut. Pria berusia 68 tahun itu berhasil memperoleh dukungan yang disyaratkan dari lima federasi nasional hanya beberapa jam sebelum batas akhir pencalonan pada Rabu. Dengan memenuhi syarat penting ini, ia dapat secara resmi menantang presiden saat ini, Infantino.

Infantino saat ini mengincar pemilihan kembali untuk masa jabatan keempat sebagai pemimpin badan pengatur sepak bola dunia. Pemungutan suara yang menentukan itu akan berlangsung pada Kongres FIFA ke-77 di Rabat, 18 Maret.

Menjanjikan transparansi dan tata kelola yang tepercaya

Tashima telah menjadi anggota Dewan FIFA sejak 2015 dan membawa pengalaman luas ke dalam kampanyenya. Mantan pemain tim nasional Jepang sekaligus pelatih tim junior itu memaparkan visi yang jelas untuk mereformasi badan pengatur sepak bola dunia saat mengumumkan pencalonannya.

"Dengan rasa tanggung jawab dan tekad yang kuat, saya akan menghadapi tantangan ini agar FIFA dapat menjadi organisasi yang lebih sehat dan lebih dipercaya," kata Tashima dalam pernyataan resmi JFA.

Iklan Iklan

Ketika ditanya tentang tujuannya, pria berusia 68 tahun itu mengatakan: "Yang pertama dan terutama, saya yakin sangat penting untuk membangun tata kelola yang baik dan ​memastikan transparansi tetap terjaga dengan kuat.

Topik Terkait

Diallo dan Vega turut maju

Tashima bukan satu-satunya tokoh terkemuka yang ingin menggantikan Infantino. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo, maju sebagai kandidat UEFA , sementara mantan kapten Swiss, Ramon Vega , juga telah mengumumkan pencalonan.

Infantino menghadapi penentangan internal yang kian besar dalam beberapa bulan terakhir. Ketegangan ini sebagian besar berasal dari upayanya yang dibatalkan untuk melibatkan investor swasta dalam sebuah entitas komersial baru FIFA , langkah yang memaksa administrator asal Swiss itu meminta maaf kepada Dewan FIFA.

Iklan

Tantangan berat menjelang pemungutan suara di Rabat

Penan tang asal Jepang itu menghadapi kampanye yang sulit dan rumit menjelang pemilihan pada Maret. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah secara terbuka mendukung Infantino, memberi pukulan awal bagi basis dukungan Tashima di kawasannya.

Tashima dan para penantang lainnya kini harus melewati pemeriksaan resmi atas kelayakan dan integritas sebelum nama mereka dapat secara resmi masuk dalam surat suara. Sekretariat jenderal FIFA kemudian akan memberi tahu semua asosiasi anggota mengenai kandidat yang disetujui satu bulan sebelum Kongres.