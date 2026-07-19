Koundé: Saya tidak akan mengambil risiko dengan pendapat saya di final Piala Dunia... dan inilah sikap saya terkait kepergian dari Barcelona

Bek asal Prancis, Jules Koundé, berbicara mengenai masa depannya bersama Barcelona, setelah berakhirnya perjalanannya bersama Les Bleus di Piala Dunia 2026.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan Kondé hengkang dari Barça selama bursa transfer musim panas saat ini.

Bek Prancis berusia 27 tahun itu hanya bermain beberapa menit dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang seru melawan Inggris, yang berakhir dengan kekalahan Prancis dengan skor (6-4), sebelum ia mengakhiri turnamen dengan sedih akibat kekalahan baru bersama timnas negaranya.

Setelah pertandingan berakhir dan partisipasinya di Piala Dunia, Kondé berbicara di zona wawancara campuran, dan menyampaikan pesan mengenai rencana masa depannya, setelah namanya dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Barcelona.

Koundé mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "DAZN": "Yang saya harapkan adalah menampilkan musim yang hebat, dan terlebih dahulu beristirahat dengan baik agar bisa kembali lebih kuat. Saya ingin menampilkan musim yang lebih baik dan membantu Barcelona semaksimal mungkin," dalam pesan yang menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada tim Catalan tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, nama Koundé dikaitkan dengan kepindahan ke Bayern München, karena klub Jerman tersebut memasukkannya ke dalam daftar incaran mereka, namun belum mengajukan tawaran resmi hingga saat ini. Barcelona menganggap bek asal Prancis ini sebagai salah satu pemain kunci dalam tim, dan hanya akan mengizinkannya hengkang jika ada tawaran finansial yang sangat besar, yang hingga saat ini belum terjadi.

Koundé juga berbicara mengenai prediksinya untuk pertandingan final Piala Dunia, namun ia menolak untuk memihak tim mana pun, cukup dengan menyatakan bahwa pertandingan antara Spanyol dan Argentina akan berlangsung sangat seimbang.

Bek asal Prancis itu menambahkan: “Saya tidak akan mengambil risiko dengan membuat prediksi apa pun. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Setiap tim memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, dan saya akan menonton pertandingannya.”

Koundé juga mengungkapkan bahwa ia belum berbicara dengan rekan-rekannya di Barcelona karena “tidak ingin mengganggu mereka”, sambil mendoakan mereka sukses di final.