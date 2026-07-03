Koundé menanggapi Yamal: Nominasi itu tidak berarti apa-apa... dan saya menikmati bermain bersama Mbappé

Jules Koundé, bek tim nasional Prancis, menegaskan bahwa rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, adalah pemain yang ambisius dan selalu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, sambil menyoroti bahwa status suatu tim sebagai favorit untuk memenangkan turnamen tidak berarti apa-apa dalam hal hasil akhir.

Koundé berkata dalam konferensi pers saat ditanya apakah skuad Prancis kali ini adalah yang terbaik: “Ini rumit. Saya menikmati berada di sini selama lima tahun terakhir, dan memang benar bahwa kelompok ini lebih muda, dan selisih usia yang kecil membuat komunikasi di antara kami menjadi lebih mudah.”

Koundé menanggapi pernyataan Lamine Yamal yang menganggap Spanyol sebagai favorit terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia, dengan mengatakan: “Saya mengenalnya dengan baik, dan saya tahu dia adalah pemain yang tangguh serta pemuda yang ambisius yang mengatakan apa adanya sesuai pikirannya, tetapi menjadi favorit dalam sebuah turnamen tidak berarti banyak. Memang benar bahwa pertandingan-pertandingan terakhir melawan Spanyol tidak berjalan dengan baik, tetapi saya tetap mengingatnya.”

Mengenai apakah ia memperkirakan akan menghadapi tim nasional Paraguay dalam performa terbaiknya, Kondé menyatakan: “Tidak secara khusus, karena setiap tim berbeda. Kami tahu Paraguay bermain defensif, tetapi mereka memiliki kualitas yang cukup untuk menyerang dan membahayakan kami. Kami menyadari ini adalah pertandingan yang rumit, dan kami harus mampu menguasai permainan dalam duel-duel satu lawan satu juga.”

Bek asal Prancis itu juga menyinggung soal dampak suhu yang tinggi, dengan mengatakan: “Suhu yang tinggi menambah kelelahan, tapi kami menyadarinya dan beradaptasi dengannya. Kami harus memulihkan diri dengan baik dan memastikan hidrasi yang intensif. Bagi saya, saya merasa dalam kondisi yang baik.”

Mengenai kritik yang diterimanya, Koundé menjelaskan: “Sejujurnya saya tidak membaca apa yang dikatakan orang, tapi hal itu tidak mengganggu saya dan tidak memengaruhi saya. Saya memiliki kepercayaan diri penuh dan mampu membantu tim. Adapun apakah pertandingan saya melawan Swedia adalah yang terbaik bagi saya, sejujurnya saya tidak memikirkan hal itu.”

Mengenai hal yang paling menonjol dari timnas Prancis saat ini, sang pemain mengatakan: “Memang benar kami menikmati bermain bersama, terutama kuartet penyerang di lini depan, serta cara para pemain merayakan gol dan apa yang mereka katakan satu sama lain. Kerukunan dan kekompakan itu penting, dan kami memilikinya saat ini.”

Mengenai peran yang dimainkan oleh Kylian Mbappé, Kondé mengatakan: “Dia berperan sebagai kapten, dan saya senang bisa bermain bersamanya di lapangan. Dia mendengarkan semua orang dan menjadi teladan yang patut ditiru, sehingga pengaruhnya sangat positif.”

Kondi juga berbicara tentang rekan setimnya, Michael Oliisi, dengan mengatakan: “Dia orang yang luar biasa. Mungkin dia sedikit lebih pendiam dari biasanya, tetapi dia berbaur dengan sangat baik dalam tim dan sering tersenyum.”