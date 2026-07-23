Tim Al-Hilal Saudi menerima suntikan tenaga yang kuat selama periode persiapan menuju musim baru, di tengah persaingan sengit yang menanti mereka di seluruh kompetisi.

Sang pemimpin berambisi meraih seluruh gelar yang mungkin diraih, setelah musim yang mengecewakan di mana mereka hanya berhasil merebut Piala Penjaga Dua Tanah Suci, kendati memiliki sederet bintang.

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Latihan Al-Hilal Saudi yang digelar hari ini, Kamis, menyaksikan kembalinya Kalidou Koulibaly untuk berlatih secara normal, setelah ia lolos dari pemeriksaan medis pada bagian cederanya di paha.

Dengan kembalinya ini, Koulibaly membantah seluruh rumor yang menyebutkan bahwa pemain tersebut menderita cedera kronis, disertai tuntutan dari suporter untuk melepas pemain asal Senegal itu.

Bek asal Senegal ini terikat kontrak dengan Al-Hilal yang berlaku hingga akhir musim depan, namun ada laporan yang menyebutkan bahwa pemain tersebut hanya akan berada dalam daftar Asia.



