Kapten tim nasional Senegal, Kalidou Koulibaly, mengkritik pembatasan perjalanan yang diberlakukan terhadap sebagian suporter ke Amerika Serikat selama Piala Dunia 2026, dengan menganggapnya sebagai tindakan diskriminatif terhadap negara-negara Afrika.

Koulibaly, mantan bek Chelsea yang kini bermain untuk Al-Hilal Saudi, mengatakan dalam wawancara eksklusif dengan surat kabar "The Athletic" setelah kekalahan Senegal dari Prancis (3-1) dalam pertandingan pembuka kedua tim: "Federasi (Senegal) telah melakukan segala yang diperlukan agar kami dapat membawa orang tua atau anggota keluarga dekat kami, tetapi memang benar bahwa beberapa suporter tidak dapat bepergian ke Amerika."

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Koulibaly menambahkan: “Saya rasa setiap tim nasional bisa memiliki suporternya sendiri, jadi saya tidak mengerti mengapa orang Afrika tidak boleh memiliki suporter mereka sendiri!”

Dia melanjutkan: “Saya tidak ingin membicarakan politik, atau hal-hal semacam itu. Saya hanya ingin membicarakan sepak bola, menikmati sepak bola, dan saya yakin sepak bola adalah untuk semua orang.. Saya hanya ingin mengatakan ini, dan berharap situasinya membaik, tetapi yang terpenting bagi saya adalah kita harus bermain demi rakyat kita.”

Pernyataan ini muncul dalam konteks keputusan dari pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, yang memberlakukan pembatasan parsial terhadap perjalanan warga Senegal (serta Pantai Gading, Iran, dan Haiti) ke Amerika Serikat, termasuk kategori visa turis yang diperlukan untuk menghadiri pertandingan Piala Dunia, dengan pengecualian hanya bagi para pemain, staf teknis, dan kerabat dekat mereka.

Meskipun demikian, tim nasional Senegal tetap mendapat dukungan dari anggota komunitas Senegal yang tinggal di Amerika Serikat, terutama di New York.