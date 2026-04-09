Koulibaly mengirimkan pesan yang penuh semangat kepada para pendukung Al-Hilal menjelang fase penentuan

Bek Al-Hilal asal Senegal, Kalidou Koulibaly, memberikan pernyataan menarik mengenai kemampuan timnya untuk terus bersaing memperebutkan gelar Liga Roshen Saudi hingga akhir musim, menegaskan tekad sang pemimpin untuk memberikan yang terbaik demi meraih gelar dan menegaskan keunggulannya dalam kompetisi domestik meskipun menghadapi tekanan di putaran-putaran terakhir dan persaingan sengit dengan Al-Nassr untuk posisi puncak.

Al-Hilal meraih kemenangan telak atas Al-Khulud, Rabu kemarin, dengan skor 6-0, dalam laga putaran ke-29 Liga Pro Saudi.

Koulibaly mengatakan dalam pernyataannya kepada media: "Kami memiliki keyakinan di ruang ganti bahwa Al-Hilal mampu meraih gelar Liga Roshen pada akhirnya, meskipun kami tertinggal dalam perolehan poin dari Al-Nassr."

Baca juga.. Kejutan besar.. Ivan Toni terancam skorsing selama setahun!

Baca juga.. Video.. Jurnalis Saudi: Tak ada yang ingin Ronaldo dinobatkan sebagai juara liga!

Dia melanjutkan: "Kami memiliki 6 pertandingan yang seperti final, kami harus memenangkan semuanya dan kemudian melihat klasemen pada akhirnya."

Koulibaly menegaskan bahwa ambisi Al-Hilal tidak hanya sebatas gelar liga, tetapi juga mengacu pada keinginan semua orang untuk meraih treble musim ini, di mana ia menjelaskan: "Kami menghadapi tantangan berat di Asia dan harus bersiap menghadapinya."

Dia menyimpulkan: "Kami ingin mendapat dukungan dari para penggemar selama pertandingan mendatang, karena tujuannya adalah membuat mereka bahagia dan terus melaju menuju puncak."

"Pemimpin Asia" ini mengumpulkan 68 poin di peringkat kedua klasemen Liga Roshen, tertinggal dua poin dari Al-Nassr yang memimpin (70), sebelum "Al-Alamy" memainkan pertandingannya melawan Al-Akhdoud, Sabtu lusa.