Kalidou Koulibaly, kapten tim nasional Senegal, melontarkan kritik tajam kepada Ketua Federasi Sepak Bola Senegal, Abdallah Fall, menyusul konferensi pers kontroversial yang digelar Fall pada Senin kemarin, di mana ia mengungkap detail sensitif terkait kegagalan tim nasional di Piala Dunia 2026.

Melalui akun media sosialnya, Koulibaly memposting pesan tegas yang menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghentikan pertikaian terbuka yang dipicu oleh Fall, setelah “Singa Teranga” tersingkir dari babak 16 besar oleh Belgia dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu, meskipun mereka sempat memimpin hingga menit ke-86.

Mantan pemain Napoli asal Italia itu menulis: “Apakah kita benar-benar harus tampil seperti orang bodoh di panggung dunia seperti ini?.. Mari kita hentikan perselisihan pribadi ini yang hanya menimbulkan perpecahan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan tahun-tahun kerja keras, pengorbanan, dan kemajuan yang telah kita raih.”

Val Meledakkan Bom Waktu

Val telah menggelar konferensi pers, di mana ia secara spesifik menyebut sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan tim nasional, terutama pelatih yang dipecat, Pape Thiaw, yang langsung membayar harga kegagalan tersebut dengan pemecatannya.

Ketua Federasi Sepak Bola Senegal itu mengatakan: “Beberapa pemain mulai mengendalikan pelatih. Para pemain menyadari bahwa kami mungkin tidak berani mengganti beberapa pemain, atau memasukkan pemain lain, atau bahkan memanggil beberapa di antaranya. Bahkan pelatih kepala tim nasional, dalam laporannya, bersikeras bahwa ia perlu lebih banyak dilibatkan; karena ia tidak ikut serta dalam turnamen ini.”

Fal juga mengkritik dokter tim, dengan menyiratkan bahwa pelatihan dokter tersebut sebagai dokter kandungan tidak memadai, mengisyaratkan bahwa spesialisasinya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan bersama tim nasional sepak bola.

Koulibaly membela citra Senegal

Di tengah kritik yang ditujukan kepadanya secara pribadi terkait kondisi fisiknya yang menurun selama turnamen, Koulibaly mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam atas dipublikasikannya perselisihan internal secara terbuka dengan cara yang merendahkan tersebut.

Koulibaly sempat memimpin tim nasional Senegal dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia meskipun kondisi fisiknya tidak stabil, namun ia tetap duduk di bangku cadangan pada dua pertandingan berikutnya akibat penampilannya yang mengecewakan, sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dari sepak bola internasional baru-baru ini.

Koulibaly menambahkan dalam pesannya: “Ada banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Semua orang harus memikul tanggung jawabnya dengan jelas dan rendah hati. Karena hari ini, bukan hanya sepak bola yang menderita, tetapi juga citra Senegal.”

Mantan kapten tersebut mengakhiri pesannya dengan nada peringatan, “Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan memajukan sepak bola, melainkan justru membuatnya mundur. Nasihat bagi yang peduli: Singa mungkin terkadang terjatuh, tetapi ia selalu bangkit kembali.”