Koulibaly bersikap jujur: Apa yang saya lakukan itu sangat disayangkan dan menyakitkan!

Kalidou Koulibaly, kapten tim nasional Senegal, memberikan pengakuan jujur setelah kekalahan "Singa Teranga" dari Norwegia dengan skor 3-2 pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil menanggung sebagian besar tanggung jawab atas kekalahan yang memperumit posisi tim negaranya di turnamen tersebut.

Koulibaly menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat kritikan setelah pertandingan, terutama karena kesalahan-kesalahan pertahanan yang terjadi selama laga, sebelum akhirnya ia sendiri mengakui bahwa penampilannya tidak sesuai dengan harapan.

Kapten Senegal itu mengatakan dalam pernyataan yang dilansir situs "SeneNews" Senegal: "Bisa dikatakan kami menyia-nyiakan beberapa peluang yang ada, dan sepak bola di level tertinggi ditentukan oleh detail-detail kecil; tim yang membuat kesalahan paling sedikitlah yang menang."

Ia menambahkan: “Saya rasa saya melakukan banyak kesalahan hari ini, dan ini sangat disayangkan. Kekalahan dengan cara seperti ini di Piala Dunia sangat menyakitkan, karena kami tidak memiliki kemewahan untuk melakukan kesalahan dalam pertandingan seperti ini.”

Tim nasional Senegal menelan kekalahan keduanya berturut-turut di turnamen ini setelah kekalahan pada pertandingan pembuka melawan Prancis dengan skor 3-1, sehingga poin mereka tetap nol menjelang putaran terakhir babak penyisihan grup, yang menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rumit dalam perebutan tiket lolos.

Meskipun kalah, Koulibaly memuji reaksi rekan-rekannya pada babak kedua, menegaskan bahwa tim tidak menyerah meski dalam kondisi sulit.

Ia menjelaskan: “Dari segi mental, tim merespons dengan baik. Ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk bangkit kembali dalam pertandingan ini, dan kami berhasil memulihkan sebagian energi kami, namun kami tidak berhasil meraih hasil yang kami inginkan.”

Bek veteran tersebut juga menyinggung keputusan pergantian dirinya pada babak kedua, sebuah keputusan yang memicu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat Senegal, terutama setelah muncul laporan mengenai tekanan dari beberapa pemain senior, terutama Sadio Mané, kepada staf pelatih untuk melakukan pergantian tersebut.

Koulibaly mengatakan: “Tidak ada yang memiliki posisi yang terjamin di tim nasional. Jika pelatih memutuskan untuk mengganti saya, itu karena dia menilai saya tidak membantu tim sebagaimana mestinya, dan itu hal yang sangat wajar.”

Dalam konteks terkait, Koulibaly juga menyinggung cedera kiper Édouard Mendy, yang menjadi sumber kekhawatiran baru bagi timnas Senegal. Ia menyebutkan bahwa kiper tersebut merasakan ketidaknyamanan pada ligamen medial lututnya, dan pemeriksaan medis akan menentukan tingkat keparahan cedera serta estimasi lamanya ia akan absen.

Meskipun tim nasional Senegal sedang menghadapi situasi yang sulit, kapten tim ini menolak untuk menyerah atau melepaskan impian untuk lolos ke babak berikutnya.

Ia berkata: “Tentu saja kami masih percaya pada peluang kami, jika tidak, semua orang harus kembali ke Senegal. Kami harus menang di pertandingan terakhir dan berjuang hingga akhir.”

Koulibaly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim nasional mampu membalas di pertandingan terakhir melawan Irak, meskipun tim ini mendapat kritik setelah dua kekalahan dari Prancis dan Norwegia.

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