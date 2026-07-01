Koulibaly: Belgia, waspadalah... Kami adalah juara Afrika!

Kalidou Koulibaly, kapten tim nasional Senegal, menegaskan bahwa dirinya sudah sepenuhnya siap untuk bertanding melawan Belgia dalam laga yang dinantikan hari ini, di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sambil menekankan bahwa ia siap mengikuti arahan staf pelatih yang dipimpin oleh Pape Thiaw.

Bek Al-Hilal asal Saudi Arabia ini menolak berkomentar mengenai peluangnya untuk menjadi starter, sambil menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan pelatih.

"Keputusan ini ada di tangan pelatih, tetapi yang terpenting bagi saya adalah saya siap dan siap membantu tim," kata Koulibaly dalam pernyataan yang dilansir situs berita Senegal, senenews.

Kapten "Singa Teranga" itu menjelaskan bahwa ia telah berupaya keras selama beberapa waktu terakhir untuk pulih dari masalah fisik yang dialaminya, agar dapat tampil di Piala Dunia, sambil mengucapkan terima kasih kepada tim medis dan staf teknis tim nasional, serta klub Al-Hilal.

Ia menambahkan: “Saya telah bekerja keras agar siap untuk turnamen ini. Saya berterima kasih kepada tim medis dan teknis karena telah mempercayai saya, serta kepada staf Al-Hilal yang telah banyak membantu saya. Hari ini saya di sini untuk mengabdi kepada negara saya, dan saya sangat senang dapat mewakili Senegal di Piala Dunia.”

Keputusan akhir mengenai kembalinya Koulibaly ke susunan pemain inti tetap berada di tangan pelatih Babi Thiaw, setelah sang kapten duduk di bangku cadangan pada pertandingan terakhir melawan Irak, yang berakhir dengan kemenangan Senegal 5-0, dan di mana tim menampilkan performa pertahanan terbaiknya sejak awal turnamen.

Koulibaly menutup pernyataannya dengan pesan penuh keyakinan menjelang laga melawan Belgia, menegaskan bahwa timnas Senegal tidak merasakan tekanan apa pun.

Ia berkata: “Saya siap, dan pelatih akan menentukan susunan pemain tanpa tekanan apa pun. Para pemain yang akan memulai pertandingan akan memberikan segalanya demi kemenangan. Saya tidak berpikir kami perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun, semua orang telah melihat bahwa kami memenangkan Piala Afrika di lapangan. Hari ini, para pesaing lebih banyak membicarakan kami, dan mungkin lawan mulai merasa sedikit takut terhadap Senegal, tetapi pada akhirnya ini tetaplah sepak bola, dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menampilkan pertandingan yang hebat."

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