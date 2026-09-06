Kapten Tim Kleindienst secara terbuka menyindir rekan-rekan setimnya dalam beberapa wawancara sekaligus. Misalnya, ia melontarkan komentar pedas di mikrofon ZDF: "Kami seharusnya segera menaikkan fokus kami agar bisa bertahan selama 90 menit, dan saya tidak tahu apa penyebabnya, mungkin kurang-kurangi menonton TikTok atau entah apa, sebenarnya saya tidak peduli apa yang mereka lakukan."

Gladbach, yang pada pekan pertama menelan kekalahan 0-3 di markas RB Leipzig, saat menghadapi Elversberg sudah terlihat seperti pemenang berkat keunggulan 3-1 pada pertengahan babak kedua, tetapi menyia-nyiakan keunggulan nyaman itu dan membiarkan tim kuda hitam membalikkan keadaan. Die Fohlen pun menjadi juru kunci klasemen dan setelah dua pertandingan sudah kebobolan tujuh gol.

Bagi Kleindienst, itu tidak bisa diterima. Pemain tim nasional itu juga meluapkan emosinya kepada DAZN. Pada akhirnya, kemenangan Elversberg "sepenuhnya pantas". Lalu ia merinci: "Kamu sudah unggul 3-1 di sini, semuanya dalam kendali, dan entah apa yang kemudian terjadi. Apakah ada pemadaman listrik di suatu tempat, atau apa yang terjadi di otak sebagian orang."

Tiga gol dalam satu pertandingan kandang menurut Kleindienst "sebenarnya harusnya cukup melawan tim promosi, tetapi saya rasa kami pernah berada dalam fase di mana kami bahkan tidak bisa mencetak gol sebanyak jumlah gol yang selalu kami kebobolan setiap kali." Nasihatnya: "Kami seharusnya mulai sedikit mempertanyakan apa yang sebenarnya kami lakukan di lini belakang."

Saat ditanya apakah banyaknya kebobolan juga berkaitan dengan banyaknya pemain muda dalam susunan sebelas pemain pelatih kepala Eugen Polanski, Kleindienst berkata: "Bahwa mereka membuat kesalahan itu juga normal. Tetapi setelah kesalahan kedua, ketiga, keempat, itu seharusnya berhenti pada suatu titik. Dan di situ Anda juga harus sedikit belajar di dalam pertandingan. Dan itu memang tidak terjadi."

Sebaliknya, mereka justru sudah "menghadiahkan dua gol pertama" kepada Elversberg. Namun, sang penyerang benar-benar tidak puas dengan situasi yang pada menit ke-80 berujung pada gol penyeimbang sementara 3-3 untuk tim tamu. Kehilangan bola saat membangun serangan berujung pada pelanggaran Mathieu Nguefack terhadap pencetak dua gol Maurice Krattenmacher. Tendangan bebas yang dihasilkan kemudian disarangkan Felix Keidel dengan indah ke gawang Gladbach.

Tim Kleindienst: "Kalau perlu, sapu saja bola itu ke tribun penonton, saya benar-benar tidak peduli"

"Kami memainkan umpan yang tidak ada gunanya, yang membuat kami kehilangan bola lagi," nilai Kleindienst: "Kami unggul 3-2 di kandang, kalau perlu sapu saja bola itu ke tribun penonton, saya benar-benar tidak peduli. Tapi jangan main sepak bola harakiri seperti itu. (...)." Pada akhirnya, menurut Kleindienst, itu adalah "sampah terbesar yang kami mainkan di sana." Sang penyerang saat itu sudah tidak berada di lapangan lagi, ia ditarik keluar pada menit ke-77, memang tanpa gol tetapi setelah penampilan yang cukup baik, untuk digantikan oleh Isac Lidberg.

Pada pekan ketiga, Gladbach akhir pekan depan justru akan berhadapan dengan Freiburg yang memulai musim dengan gemilang. SC menempati puncak klasemen Bundesliga setelah meraih dua kemenangan di awal.