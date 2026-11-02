Tampaknya Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, akhirnya menemukan susunan ideal yang ia dambakan sejak awal musim. Setelah penampilan taktis dan fisik yang istimewa di laga El Clasico di Stadion Camp Nou, pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk mempertahankan kerangka tim utamanya.

Suasana luar biasa menyelimuti ruang ganti, dan ada perasaan umum bahwa tim akhirnya telah memahami pola pressing dan serangan langsung yang diminta oleh staf kepelatihan.

Surat kabar "Marca" menyebut bahwa hal yang pasti pada periode ini adalah lini serang tetap tidak berubah. Trio penyerang mencapai keselarasan yang sempurna, menunjukkan kemudahan menakjubkan dalam menciptakan ancaman di sisi sayap.

Sayap menjadi sumber ancaman yang konstan, karena memadukan dribel individu dengan komitmen bertahan secara kolektif dalam merebut kembali bola setelah kehilangannya, sehingga memporak-porandakan sistem pertahanan lawan.

"Ini adalah hal yang dimiliki semua pemain sekarang. Saya juga melihat Kylian melakukan pressing; para pemain sangat berkomitmen. Tim terus berkembang dan bermain dengan baik. Saya benar-benar senang dengan penampilan ini. Ketika para pemain lini serang berkorban, hal itu bermanfaat bagi tim," demikian penjelasan pelatih asal Portugal tersebut.

Namun, rahasia keseimbangan ini terletak beberapa meter ke belakang, di mana Mourinho menemukan dalam diri Bernardo Silva sosok pengatur serangan yang ideal untuk poros ganda lini tengahnya.

Setelah meninggalkan sisi sayap, gelandang tersebut menguasai lini tengah, memberikan rasa arah dan ketahanan terhadap tekanan, sehingga menghadirkan perubahan mendasar dalam pergerakan bola tim.

Kemitraan Silva dengan lini tengah menghadirkan keteraturan dan kejelasan yang sangat dirindukan, yang langsung tercermin pada penguasaan tim atas jalannya permainan yang hilang di awal musim. Di sanalah kotak ajaib Mourinho (Tchouameni, Bernardo, Arda, dan Bellingham) memberi makna bagi segalanya.

Dengan tertanamnya ide-ide pelatih dan bekerjanya lini tengah dengan kapasitas penuh, perubahan pada susunan pemain utama menjadi sekadar detail sepintas, atau bagian dari rencana rotasi yang diterapkan.

Mourinho menegaskan: "Belum 100 persen, tetapi kami terus membaik. Kurang dari empat bulan adalah waktu yang singkat, dan kami telah membuat kemajuan secara bertahap. Sekarang saya memahami hal-hal yang tidak saya pahami pada hari pertama, dan para pemain lebih memahami karakter saya sebagai pelatih. Mereka memahami hal-hal yang tidak bisa ditawar bagi saya. Ada komunikasi manusiawi yang baik antara para pemain dan pelatih, antara ide-ide saya dan kemampuan mereka. Kami berjalan dengan baik."

Dengan tersedianya elemen-elemen ini, Mourinho menyongsong laga-laga mendatang dengan niat untuk mengokohkan susunan utama yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana sang pelatih.