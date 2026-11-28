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Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengakui laga melawan mantan klubnya, Hamburg, pada Sabtu akan selalu terasa istimewa meski kiprahnya di sana sebagai pemain kerap terganggu cedera. Kembali ke Volksparkstadion dengan motivasi tambahan setelah kalah dari Lille pada Rabu, Kompany mengingatkan skuadnya bahwa mereka harus mengimbangi performa kandang HSV yang kuat.

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Kompany bersiap kembali ke Volksparkstadion dengan perasaan istimewa

Lawatan Bayern Munich ke markas Hamburg dalam lanjutan Bundesliga pada Sabtu memiliki makna pribadi yang mendalam bagi pelatih Vincent Kompany. Ia menghabiskan dua tahun bersama klub dari wilayah utara tersebut sebagai pemain pada 2006 hingga 2008 sebelum bergabung dengan Manchester City. Setelah didatangkan HSV dari Anderlecht seharga €10 juta pada Juni 2006, Kompany menjalani musim debut yang terganggu cedera dan kemudian terlibat perselisihan terkait Olimpiade 2008. Meski begitu, ia tetap memiliki kenangan indah tentang kota tersebut.

"Ini akan selalu menjadi pertandingan istimewa bagi saya. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak lama berada di sana, tetapi kota dan orang-orangnya memberi kesan tersendiri," kata Kompany pada Jumat. "Namun, kami punya motivasi tambahan untuk meraih tiga poin karena saat ini kami tengah menghadapi tantangan."

IMAGO

Menuntut respons setelah kekalahan pertama pada musim 2026/27

Setelah meraih tiga gelar domestik musim lalu dan memperpanjang kontraknya bersama Bayern hingga 2029, Kompany menyaksikan timnya menelan kekalahan pertama pada musim 2026/27 saat takluk 2-1 dari Lille di Liga Champions pada Rabu. Ia menegaskan bahwa para pemainnya tetap saling terbuka, fokus, dan bertekad untuk segera bangkit.

"Prioritas utama kami saat ini adalah laga HSV melawan Bayern. Kami ingin menunjukkan respons setelah kekalahan dari Lille," tegas Kompany. "Kami punya fokus dan ruang kami sendiri... Ini lingkungan tempat kami bisa mengatakan apa saja dan selalu jujur satu sama lain."

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Mewaspadai rekor kandang HSV dan pujian Polzin

Sejak kembali ke Bundesliga pada 2025, Hamburg yang berada di posisi ke-12 telah memenangi tiga pertandingan liga kandang berturut-turut, catatan yang hanya dilampaui RB Leipzig. Mereka juga menahan Bayern 2-2 di Volksparkstadion pada Januari, meski kalah 4-0 di kandang Werder Bremen akhir pekan lalu. Pelatih HSV Merlin Polzin menyambut tantangan tersebut walau Miro Muheim, Albert Sambi Lokonga, Yussuf Poulsen, Bilal Nadir, dan Nicolai Remberg absen karena cedera.

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"Kami promosi agar bisa bermain melawan tim-tim terbaik. Sekarang kami menghadapi tim yang sejauh ini terbaik di Jerman dan salah satu yang terbaik di Eropa," kata Polzin.

Rekor dipertaruhkan di Jerman utara

Hamburg belum pernah mengalahkan Bayern dalam 19 pertemuan terakhir di liga. Sementara itu, bek Dayot Upamecano memasuki laga Sabtu dengan catatan tak terkalahkan dalam 54 penampilan terakhirnya di Bundesliga, hanya terpaut dua laga dari rekor sepanjang masa liga milik Jerome Boateng yang mencapai 56.

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Dengan Borussia Dortmund unggul dua poin di puncak klasemen, Kompany bertekad meninggalkan tempatnya pernah bermain itu dengan membawa pulang tiga poin.