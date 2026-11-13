Kostum Maradona dan Messi tanpa pemilik: siapa yang berani mewarisi nomor 10 di Argentina?

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Nomor punggung 10 di timnas Argentina bukanlah sekadar sepotong kain yang membawa angka, melainkan selama beberapa dekade menjadi simbol kejeniusan, kepemimpinan, dan penciptaan kejayaan. Nomor ini terkait dengan nama-nama yang mengukir tempatnya dalam memori sepakbola, dimulai dari Mario Kempes dan Diego Maradona, hingga Lionel Messi yang mengubahnya menjadi warisan luar biasa yang sulit untuk didekati.

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Namun, Argentina kini menghadapi pertanyaan berat: siapa yang layak mengenakan kostum yang ditinggalkan oleh pemain terhebat dalam sejarah mereka? Setelah Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, nomor paling terkenal di skuad juara dunia tiga kali itu kini tak bertuan, dan spekulasi pun mulai bermunculan mengenai sang penerus yang akan memikul tanggung jawab melanjutkan kisah tersebut.

Di saat semua pandangan tertuju pada sejumlah nama bersinar, Nico Paz, bintang klub Italia Como, muncul sebagai kandidat terkuat untuk meraih kehormatan ini, berkat penampilan istimewa yang ia tunjukkan musim ini, meski persaingan masih terbuka bagi nama-nama sekelas Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, dan Franco Mastantuono.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni lebih memilih menunggu sebelum menyerahkan nomor 10 kepada pemain tertentu, karena tidak ada seorang pun yang akan mengenakannya selama periode saat ini, sampai persoalan itu diputuskan menjelang ajang resmi, sebuah keputusan yang mencerminkan besarnya tanggung jawab yang melekat pada kostum ini.

Pada tanggal 7 Oktober, Lionel Messi mengumumkan berakhirnya perjalanan internasionalnya bersama timnas Argentina, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah sebuah timnas yang terbiasa memandang kaptennya sebagai sumber inspirasi utama, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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Selama 18 tahun, nama bintang Inter Miami itu identik dengan kostum nomor 10, setelah menjalani 171 pertandingan bersama Argentina pada periode dari 2008 hingga 2026, dan meninggalkan warisan yang sulit didekati oleh pemain mana pun, setelah membawa negaranya meraih tiga gelar besar: Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

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Nomor 10 hadir di sebagian besar pencapaian mencetak gol Messi, karena ia mencetak 118 gol dari total 126 gol yang ia raih bersama timnas, menjadikan nomor ini bagian tak terpisahkan dari citra sepak bolanya, persis seperti yang terjadi pada Maradona sebelumnya.

Sedangkan dari sisi rekor, Messi telah melampaui batas persaingan konvensional, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina, pemilik umpan matang terbanyak, serta pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas, di samping memiliki rekor dalam sejarah Piala Dunia pada level penampilan, gol, dan asis.

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Angka-angka yang disebutkan dalam laporan surat kabar Spanyol itu menunjukkan bahwa ia memiliki 125 gol dan 68 umpan matang dalam 207 pertandingan internasional, sebuah capaian yang merangkum besarnya pengaruh yang ia tinggalkan dalam sejarah timnas negaranya.

Dengan demikian, pemilihan penerusnya tidak sekadar keputusan teknis terkait penentuan pemain yang paling cocok untuk posisi gelandang kreatif, melainkan sebuah langkah yang mengandung dimensi historis, simbolis, dan media, terutama karena publik Argentina tidak hanya mencari pemain berbakat, tetapi sosok yang mampu menghadapi warisan Messi tanpa membuat perbandingan dengannya berubah menjadi beban yang terus-menerus.

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Ketika Messi absen: siapa yang mengenakan kostum termahal itu?

Messi tidak selalu hadir di semua pertandingan Argentina sepanjang perjalanan internasionalnya, dan meski absennya relatif jarang, beberapa periode jeda internasional membuat tim pelatih terpaksa menyerahkan kostum nomor 10 kepada pemain lain.

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Bagi sejumlah pemain tersebut, kesempatan itu bagaikan mewujudkan sebuah impian pribadi, karena tidak mudah membayangkan mengenakan nomor yang pernah dikenakan Maradona dan Messi, bahkan bagi bintang-bintang yang terbiasa membela timnas di turnamen-turnamen terbesar.

Di antara nama-nama yang meraih kehormatan ini satu kali adalah Federico Insua, Ever Banega, Erik Lamela, dan Franco Mastantuono, sementara yang mengenakan kostum itu dua kali masing-masing adalah Enzo Perez, Nico Gaitan, Hector Canteros, Angel Di Maria, dan Paulo Dybala.

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Angel Correa juga mendapat kesempatan mengenakannya dalam empat pertandingan, berbanding tujuh pertandingan untuk Sergio Aguero, yang merupakan salah satu pemain yang paling sering tampil dengan nomor 10 saat kaptennya absen.

Daftar ini mengungkap sebuah fakta penting, yaitu bahwa kostum nomor 10 tidak selalu terkait dengan posisi tertentu di dalam lapangan, dan tidak disyaratkan pemiliknya harus seorang penyerang atau gelandang kreatif konvensional, karena kostum itu pernah dikenakan oleh pemain-pemain dengan karakteristik teknis yang sama sekali berbeda.

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Sementara Aguero adalah penyerang murni yang menonjol dalam kemampuannya mencetak gol dan bergerak di dalam kotak penalti, Enzo Perez adalah pemain tengah dengan kemampuan yang berbeda, dan inilah yang memberi Scaloni ruang lebih luas dalam memilih sang penerus, tanpa terikat pada satu posisi atau satu kerangka teknis tertentu.

Dari Kempes dan Maradona hingga seorang penjaga gawang!

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Nomor 10 dalam sejarah Argentina menyimpan daftar panjang nama-nama yang meninggalkan jejak mereka di dunia sepak bola, tetapi hanya segelintir yang berhasil mengubah pemakaiannya menjadi warisan abadi.

Di antara nama-nama pertama yang identik dengan nomor ini adalah Alfredo Rojas, yang dijuluki "El Tanque", salah satu bintang terkemuka Boca Juniors, yang mengenakan kostum itu pada era 1950-an.

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Kemudian datang "Cacho" Heredia, yang membangun namanya di lapangan-lapangan Eropa, sebelum munculnya Mario Alberto Kempes, salah satu pahlawan paling menonjol dari generasi yang membawa Argentina ke gelar pertama mereka di Piala Dunia pada tahun 1978.

Kempes adalah salah satu wajah utama dalam pencapaian bersejarah itu, setelah menampilkan permainan luar biasa di turnamen yang digelar di negaranya, menjadikan nomor 10 identik dengan gambaran baru tentang kegemilangan dan kepemimpinan.

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Namun momen yang paling berpengaruh dalam sejarah kostum ini datang bersama Diego Armando Maradona, yang mengenakan nomor tersebut di empat edisi Piala Dunia, dan meninggalkan di belakangnya adegan-adegan yang masih tersimpan dalam ingatan sepak bola.

Dari golnya yang terkenal dengan tangan ke gawang Inggris di Piala Dunia 1986, hingga gol abad yang ia cetak dengan melewati sejumlah pemain timnas Inggris, Maradona menciptakan salah satu aksi individu terbesar dalam sejarah sepak bola, dan membawa Argentina meraih gelar dunia kedua mereka.

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Sepanjang tahun-tahun berikutnya, kostum itu dikenakan nama-nama besar seperti Diego Simeone, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar, dan Juan Roman Riquelme, sebelum sampai ke tangan Messi, yang mendefinisikan ulang makna nomor 10 di era modern.

Namun yang mengejutkan, nomor ini tidak hanya menjadi monopoli para penyerang maupun pemain tengah, melainkan pernah suatu kali sampai ke seorang penjaga gawang!

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Pada turnamen Copa America 1997, Nacho Gonzalez mengenakan kostum nomor 10, setelah Daniel Passarella, pelatih kepala Argentina saat itu, memutuskan mempertahankan sistem pembagian nomor pemain berdasarkan urutan abjad, sebuah tradisi yang sebelumnya pernah diikuti Cesar Luis Menotti pada Piala Dunia 1978.

Tujuan yang dinyatakan dari sistem ini adalah untuk menghindari perselisihan antarpemain soal nomor, sementara sebagian lain menganggapnya sekadar tradisi atau mitos yang terkait dengan sejarah timnas.

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Terlepas dari alasannya, Gonzalez tercatat dalam sejarah sebagai salah satu dari sedikit penjaga gawang yang mengenakan nomor 10 bersama Argentina, dan dengan begitu ia mengikuti jejak Maradona dan Kempes, meski sifat peran dan tanggung jawabnya berbeda.

Nomor 10 di Piala Dunia: deretan para legenda

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Nomor 10 dalam sejarah penampilan Argentina di Piala Dunia memiliki nilai luar biasa, terutama karena sistem pembagian nomor sebelum edisi 1978 pada dasarnya mengandalkan urutan abjad nama pemain, sebelum nomor tersebut perlahan berubah menjadi simbol bagi bintang-bintang yang paling berpengaruh.

Sejak diterapkannya sistem modern, kostum itu di Piala Dunia dikenakan oleh sejumlah terbatas pemain yang meninggalkan jejak mereka dalam sejarah timnas. Kisahnya dimulai dengan Mario Kempes di edisi 1978, kemudian beralih ke Maradona yang mengenakan nomor itu di edisi 1982, 1986, 1990, dan 1994.

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Setelah sang legenda pensiun, muncul Ariel Ortega yang membawa nomor itu di edisi 1998 dan 2002, lalu datang Juan Roman Riquelme di Piala Dunia 2006, sebelum Messi mengemban tugas itu mulai dari edisi 2010 hingga Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, pemain yang akan mendapatkan nomor itu pada tahap mendatang tidak sekadar mewarisi sebuah kostum, melainkan akan bergabung ke dalam daftar bersejarah yang memuat sejumlah nama terhebat yang pernah dikenal sepak bola Argentina.

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Nico Paz di barisan terdepan, dan lima kandidat penerus sang legenda

Dengan mendekatnya era pasca-Messi, persaingan tampak terbuka di antara lima nama yang memiliki modal berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki hal yang menjadikannya kandidat untuk mengenakan kostum paling terkenal di timnas.

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Nico Paz memuncaki daftar kandidat, setelah berubah menjadi salah satu bakat muda paling menonjol di sepak bola Eropa, berkat penampilan istimewa yang ia tunjukkan bersama Como di bawah asuhan Cesc Fabregas.

Gelandang serang itu tengah menjalani periode terbaiknya di sepak bola, setelah berperan menjadikan Como salah satu kejutan paling menonjol musim ini, dengan mencetak enam gol dan menyumbang delapan asis dalam 13 pertandingan, menurut angka-angka yang disebutkan surat kabar "AS".

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Nilai Paz tidak terbatas pada angka-angka golnya, tetapi melampaui itu hingga pengaruhnya dalam membangun serangan, menciptakan peluang, dan bergerak di antara lini, di samping ia memiliki kemampuan teknis yang membuatnya mampu mengatasi ruang-ruang sempit.

Pemain ini menonjol dengan postur tubuhnya yang tinggi, kecepatan, dan kecerdasannya dalam mengolah bola, serangkaian karakteristik yang memberinya kepribadian menyerang yang lengkap, dan menjadikannya saat ini yang paling dekat untuk meraih kepercayaan Scaloni.

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Julian Alvarez: sang pewaris lini depan

Julian Alvarez termasuk kandidat paling menonjol, meski sifat perannya berbeda dari gambaran konvensional pemain nomor 10. Penyerang Atletico Madrid itu dianggap sebagai salah satu senjata serang terpenting Argentina dalam beberapa tahun terakhir, setelah memainkan peran berpengaruh dalam pencapaian yang diraih timnas, dan membuktikan kemampuannya tampil di momen-momen besar.

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Alvarez memiliki pengalaman internasional yang besar dan kepercayaan yang jelas dari Scaloni, di samping kemampuannya dalam menekan, bergerak, dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, hal yang menjadikannya pilihan penting pada tahap mendatang. Ia bisa menjadi penerus yang cocok bagi Sergio Aguero dari sisi sifat peran menyerang, tetapi perolehan nomor 10 olehnya akan bergantung pada pandangan tim pelatih mengenai identitas pemain yang akan memimpin proyek baru itu.

Enzo Fernandez: kepribadian seorang kapten

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Adapun Enzo Fernandez, ia mewakili pilihan yang berbeda, setelah membuktikan selama beberapa tahun terakhir bahwa ia salah satu elemen terpenting lini tengah Argentina. Kisah kegemilangannya dimulai pada Piala Dunia 2022, ketika ia mencuri perhatian dalam laga melawan Meksiko, dan mencetak gol krusial yang membantu timnas melewati salah satu momen tersulit mereka di turnamen itu.

Sejak saat itu, menjadi sulit membayangkan susunan Argentina tanpanya, berkat kemampuannya mengendalikan tempo permainan dan menghubungkan antarlini, di samping kepribadian kepemimpinannya yang tampak jelas selama pengalamannya bersama Chelsea. Klub Inggris itu memberi Enzo ban kapten setelah periode yang relatif singkat sejak ia bergabung, menandakan besarnya kepercayaan yang ia dapatkan di dalam tim.

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Alexis Mac Allister: nomor 10 dalam kepribadiannya

Alexis Mac Allister memiliki keunggulan simbolis yang mungkin tidak dimiliki kandidat lainnya, setelah ia identik dengan kostum nomor 10 sepanjang perjalanannya bersama Argentinos Juniors, Brighton, dan Liverpool. Gelandang Argentina itu menonjol dengan kemampuannya menjalankan berbagai peran, baik dalam membangun permainan, maju ke area serang, maupun berkontribusi dalam merebut kembali bola.

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Ia juga memiliki kepribadian kepemimpinan dan keterampilan teknis yang menjadikannya salah satu elemen paling menonjol di timnas, hal yang memberinya peluang nyata untuk masuk ke dalam persaingan penerus Messi. Mac Allister bisa menjadi pilihan yang paling seimbang jika Scaloni ingin menyerahkan nomor itu kepada pemain tengah yang memadukan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan memimpin rekan-rekannya.

Franco Mastantuono: bakat yang menunggu untuk meledak

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Franco Mastantuono tetap menjadi nama yang paling perlu membuktikan diri di antara kelima kandidat, setelah sejauh ini belum mampu menampilkan level yang diharapkan darinya di pengalaman Eropanya. Bakat yang begitu kuat mencuri perhatian selama periodenya bersama River Plate itu pindah ke Real Madrid di tengah ekspektasi besar mengenai masa depannya, tetapi minimnya penampilan dan tidak diperolehnya kesempatan reguler memengaruhi kemampuannya menunjukkan potensinya.

Kondisi teknis dalam pengalaman Eropanya juga tidak membantunya menampilkan gambaran yang dinantikan publik, sehingga ia dituntut memanfaatkan peluang apa pun yang ia dapatkan demi mengembalikan kilaunya. Meski demikian, Mastantuono memiliki modal besar berupa perhatian media dan komersial, setelah Real Madrid berinvestasi kuat untuk mendatangkannya, sebagai salah satu bakat menjanjikan paling menonjol di sepak bola Argentina. Sisi ini mungkin memberinya kehadiran tambahan dalam lanskap tersebut, tetapi itu saja tidak akan cukup untuk meraih kostum itu, kecuali ia berhasil menerjemahkan bakatnya menjadi penampilan yang konsisten dan berpengaruh di dalam lapangan.

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Scaloni menunda keputusan: lalu siapa yang mengemban warisan Messi?

Pada akhirnya, Argentina tampaknya tidak terburu-buru untuk memutuskan identitas pemain yang akan mengenakan nomor 10, karena Scaloni menyadari bahwa keputusan ini lebih besar daripada sekadar memilih satu nama dari sekumpulan bakat.

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Nico Paz memimpin persaingan berkat penampilannya yang mencolok, sementara Alvarez memiliki pengalaman dan ketajaman menyerang, Enzo Fernandez dan Mac Allister menawarkan model pemain tengah yang berbeda yang mampu memimpin tim, sedangkan Mastantuono menunggu kesempatannya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari masa depan timnas.

Namun yang terpenting, Argentina tidak selalu mencari versi baru dari Messi, karena menggandakan pemain sebesar dirinya adalah hal yang nyaris mustahil, melainkan membutuhkan bintang yang mampu menciptakan identitas baru bagi timnas dan melanjutkan persaingan memperebutkan gelar.

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Kostum nomor 10 akan tetap menjadi saksi berbagai era kejayaan, dari Kempes ke Maradona lalu Messi, dan kini menanti nama baru yang menulis babak lain dalam kisahnya. Sampai tiba waktu keputusan resmi, pertanyaan ini akan tetap ada: apakah Nico Paz menjadi sang pewaris yang dinanti, ataukah Scaloni mengejutkan semua orang dengan memilih nama lain?