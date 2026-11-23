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Hussein Abdulghani, legenda Al-Ahli Saudi, melancarkan kritik keras terhadap proses perekrutan pelatih asal Belanda Marino Pusic di tengah kemarahan suporter klub akibat merosotnya hasil dan performa tim. Ia menuntut agar pihak yang bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut dimintai pertanggungjawaban, terutama karena syarat finansial dalam kontrak sang pelatih kepala membuat keputusan untuk memecatnya menjadi sangat mahal.

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Al-Ahli menuai kritik tajam setelah kalah 3-2 dari Al-Shamal asal Qatar pada laga kelima Liga Champions Asia Elite. Mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan kebobolan tiga gol di babak kedua sehingga pulang tanpa poin. Hasil itu menjadi salah satu yang paling memicu kemarahan suporter dalam beberapa waktu terakhir.

Krisis tidak berhenti pada kekalahan dari Al-Shamal. Kritik terhadap Pusic terus bertambah karena performa tim yang naik turun dan ketidakmampuannya memaksimalkan potensi teknis yang tersedia. Bersamaan dengan itu, desakan suporter agar masa kepelatihannya diakhiri dan klub mencari pelatih kepala baru yang mampu membawa Al-Ahli kembali bersaing memperebutkan gelar juga semakin menguat.

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Saat tampil dalam program "Nadina", Hussein Abdulghani mengatakan bahwa orang yang mengambil keputusan untuk merekrut Pusic harus dimintai pertanggungjawaban. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut pemilihan pelatih yang gagal meyakinkan suporter, tetapi juga persetujuan atas syarat kontrak yang menempatkan klub dalam posisi sulit.

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Sang legenda Al-Ahli menambahkan: "Orang yang mengontrak Pusic harus dihadirkan, termasuk soal izinnya untuk menandatangani Pusic dan memasang klausul penalti yang berat. Ini korupsi."

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Pernyataan Abdulghani merupakan kritik langsung terhadap pejabat yang menangani urusan perekrutan di Al-Ahli. Ia menilai keputusan mengontrak seorang pelatih sekaligus memasang klausul penalti yang sulit dilepaskan di kemudian hari menuntut peninjauan ulang atas detail kesepakatan, terlebih klub bisa saja terpaksa tetap bertahan dengan pelatih kepala tersebut meski tidak puas dengan hasil dan performa tim.

Pernyataan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengambilan keputusan di dalam klub serta sejauh mana aspek finansial dan teknis dikaji sebelum kontrak dirampungkan. Apalagi kontrak pelatih tidak hanya menyangkut gaji tahunan, tetapi juga memuat klausul yang dapat berubah menjadi beban besar apabila kerja sama tidak berhasil dan staf kepelatihan perlu diganti.

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Kendala finansial tetap menjadi salah satu persoalan utama yang membayangi masa depan Pusic, karena keputusan untuk memecatnya kini terkait dengan biaya yang mungkin harus ditanggung Al-Ahli jika kontrak diputus secara sepihak. Hal ini membuat situasi semakin rumit di tengah tekanan suporter yang menuntut kepergiannya.

Kritik meningkat tajam setelah kekalahan dari Al-Shamal asal Qatar, terutama karena Al-Ahli sempat unggul dua gol, tetapi gagal mempertahankan keunggulan dan membiarkan lawan mencetak tiga gol. Mereka pun kalah dalam laga yang nyaris dimenangi dan keraguan terhadap kemampuan staf kepelatihan dalam membenahi kesalahan yang terus berulang semakin besar.

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Pernyataan Abdulghani juga muncul ketika kabar tentang adanya krisis di ruang ganti Al-Ahli semakin santer. Sebelumnya, Mohammed Noor, mantan bintang Al-Ittihad, menyebut sejumlah pemain tidak ingin Pusic bertahan. Ia menegaskan bahwa para pemainlah yang berjuang dan meraih kemenangan atas Al-Nassr, sebelum menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan sang pelatih.

Di antara kritik teknis dan isu hubungan pelatih dengan para pemain, manajemen tetap dituntut untuk menyikapi persoalan Pusic, baik dengan memberinya kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan maupun dengan memutuskan pergantian, sembari menanggung konsekuensi kesepakatan finansial yang memicu kemarahan Hussein Abdulghani dan mendorongnya menuntut pertanggungjawaban dari orang yang menyelesaikan kesepakatan tersebut.