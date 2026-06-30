Koresponden beIN Sports: Kamu berhak tidak mendukung Maroko... tapi jangan abaikan kehebatannya!

Jurnalis Lebanon, Hussein Yassin, memuji perjalanan luar biasa yang terus ditorehkan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa "Singa Atlas" kini menjadi teladan dalam sepak bola Arab, berkat pencapaian bersejarah yang diraih tim tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Tim nasional Maroko sebelumnya berhasil meraih kemenangan bersejarah atas tim nasional Belanda melalui adu penalti (3-2), setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), pada babak 32 besar Piala Dunia.

Seorang koresponden jaringan “BeIN Sports” mengatakan melalui akun media sosialnya bahwa ia memahami keinginan sebagian suporter Arab untuk melihat Maroko tersingkir dari turnamen, namun pada saat yang sama menekankan bahwa mendukung tim mana pun tetaplah urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan kepada siapa pun.

Ia menambahkan: “Saya memahami bahwa sebagian orang berharap Maroko kalah, dan tidak mungkin memaksa siapa pun untuk mendukung tim atau negara mana pun, tetapi saya tidak bisa memahami ketidakmauan mengakui kekuatan Maroko, serta fakta bahwa mereka adalah tim Arab terbaik dalam sejarah Piala Dunia dengan selisih yang sangat jauh dari yang lain.”

Yassin menegaskan bahwa timnas Maroko tidak mencapai posisi ini begitu saja, melainkan sebagai hasil dari proyek olahraga terpadu yang didasarkan pada perencanaan, kerja keras, dan investasi pada bakat-bakat, yang tercermin dari kehadiran kuatnya di turnamen-turnamen besar serta kemampuannya bersaing dengan tim-tim terkuat di dunia.